Ha costado año y medio, pero por fin Eric, con autismo, podrá seguir yendo a su colegio de siempre, el Vil·la Romana, y no tener que desplazarse a otro centro fuera de Catarroja para poder recibir la educación especializada que necesita. La conselleria de Educación ha confirmado que en el próximo curso este centro escolar de Infantil y Primaria contará con un aula CyL con ocho plazas disponibles. Este curso, además, según explican fuentes de conselleria, este tipo de aulas se han mejorado y pasarán a denominarse UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario). Se han mejorado la dotación de les Unidades Específicas de Educación Especial (UEE) en los centros ordinarios igualando al alza los recursos. Hasta ahora estaban las UEE ordinaries, dotadas con un profesor de pedagogía terapéutica (PT) y un educador de Especial, i las UECyL, dotadas con PT, Educador de Especial y un profesor de Audición y Lenguaje (AyL). El próximo curso todas las UEE tendrán la misma dotación (PT, Educador de Especial y AyL) y passarán por tanto a ser Unidades Específicas en Centros Ordinarios (UECO). La de Catarroja es una de las cuatro nuevas unidades que Educación va abrir este próximo curso en toda la provincia de València (CEIP Lluis Vives de Benaguasil, IES La Valldigna de Tavernes de Valldigna e IES Nº 26 de València).

Un logro que se debe a la reivindicación de Yolanda López, madre de Éric, que apoyada “desde el primer minuto”, por las Ampas del colegio Vil·la Romana y Jaume I, y también por el Ayuntamiento de Catarroja, inició una recogida de firmas hace año y medio para evitar que a su hijo lo escolarizaran en las aulas de otros pueblos como Albal, Silla o Paiporta, y le obligaran a salir de su entorno, algo poco recomendable para un niño con autismo, que necesita estar siempre en un ambiente conocido y de seguridad.

“Cuando movimos todo fue el curso pasado y no se consiguió y eso nos dejó algo tocados, pero ahora que sé que por fin Éric solo se va a perder un curso y va a poder recibir la educación que se merece en su centro escolar, me siento muy afortunada”

Ni las casi 7.000 firmas entregadas en conselleria, ni la declaración institucional del Ayuntamiento de Catarroja, ni el ofrecimiento de sus instalaciones por los colegios Vil·la Romana y Jaume I fueron suficientes para que el curso pasado (2021-22) Educación creara un aula CyL. A Éric no le quedó otra que seguir en su colegio aunque sin recibir la educacién especializada que merecía. Ahora, casi cuado menos se lo esperaban, la nueva aula CyL ya aparece en el listado de unidades con las que cuenta el CEIP Vil·la Romana este curso ubicado por la Generalitat Valenciana.

“Tengo sentimientos encontrados. Cuando movimos todo fue el curso pasado y no se consiguió y eso nos dejó algo tocados, pero ahora que sé que por fin Éric solo se va a perder un curso y va a poder recibir la educación que se merece en su centro escolar, me siento muy afortunada”, señala Yolanda, esta “madre coraje”, que sin embargo prefiere quitarle mérito a su reivindicación. "Quiero creer que la Generalitat ha recapacitado y sobre todo hasido por el magnífico trabajo que ha hecho la orientadoras y el colegio reivindicando esta nueva unidad de educación especial, ya que nosotros este año nos limitamos a mandar una carta desde el Ampa a la conselleria".

Yolanda asegura que “aún no me lo creo. Sí que había visto el listado y había rumores que se iba abrir un aula, pero no tenía confirmación oficial”, confirmación que le ha llegado a través de este diario después de consultar a fuentes de Educación. “Estoy muy agradecida a todo el mundo que me ha apoyado desde que comenzamos a principios de 2021. Desde siempre he tenido apoyo del colegio, de las orientadoras y del consitorio, ha sido un trabajo en equipo del que los grandes beneficiados son los niños”, confiesa.

Cuberos: "Es un logro de todos"

Precisamente se trabajo en equipo es el que ha querido destacar el concejal de Educación de Catarroja, José A. Cuberos. “Fue Yolanda la que dio el impulso a la iniciativa pero luego ha sido una reivindicación de todos, de las familias, de las Ampas, de los centros educativos y también del ayuntamiento que se ha movido en el tema político. Esto debe servir para que la gente se de cuenta que esto es algo que afecta a todos y si se trabaja en equipo se consigue”, confiesa. El edil señala que desde el consistorio ya se consiguió el compromiso de la conselleria de observar el curso en Catarroja, “y nos aseguraron que si se abría una nueva unidad este curso sería aquí, y lo han cumplido, por lo que estamos muy satisfechos”.