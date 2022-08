La coalición Compromís per Torrent ha calificado de "inadmisible en una sociedad diversa y tolerante" como la de la ciudad la queja que una mujer transexual tramitó la semana pasada ante el consistorio y recogió Levante EMV, en la que denunciaba trato vejatorio y discriminatorio por parte de un agente de la Policía Local, que se había personado en su domicilio para entregarle una citación judicial.

"Hay que emprender medidas efectivas para erradicar toda actitud que pueda vulnerar derechos fundamentales en Torrent, especialmente cuando se trata de situaciones que violentan la convivencia de las personas dentro de su propio domicilio”, ha insistido la coalición.

El portavoz de Compromís, Pau Alabajos, ha pedido explicaciones a los representantes del gobierno municipal por el "incumplimiento flagrante de Ley de Igualdad de las personas LGTBI", ya que asegura que cuatro años después de su aprobación, todavía no se ha implementado la unidad contra delitos de odio dentro del cuerpo policial del municipio. "Con los derechos fundamentales no hay espacio para el debate: lo que exigimos es que se cumpla el articulado al pie de la letra”, reclama.

Compromís recuerda que en el último pleno ordinario, que tuvo lugar el 7 de julio de 2022, se informó, durante el punto de Ruegos y preguntas, sobre el caso de un adolescente de la ciudad que había recibido agresiones físicas y psicológicas por su orientación sexual. "No podemos quedarnos de brazos cruzados ante situaciones que atentan contra la dignidad de las personas LGTBI. Estamos seguros que se producen agresiones similares a lo largo del año y que, si no se denuncian, es por miedo a represalias de los agresores, pero también porque los espacios públicos no se perciben como lugares seguros por las personas agredidas”, ha concluido Alabajos.