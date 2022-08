Alaquàs va viure un moment especial el dissabte passat: en el claustre del seu Castell, davant d’un públic molt nombrós que no va deixar cap espai lliure, es va presentar el volum quaranta-dosé de «Quaderns d’Investigació...», dedicat aquest any a estudiar les dones que han viscut a Alaquàs al llarg del temps.

Els estudis abasten un extens període, entre els segles XV i XXI, i mostren la realitat d’unes dones que manifesten les seues trajectòries vitals amb activitats molt més amples que la llavor domèstica. Tots ens hem sorprés del seu procedir i les relacions que mantenen amb el seu entorn social. En moltes circumstàncies no semblen subjectes passius com de vegades hem llegit; al contrari, són persones actives que lluiten per sobreviure en un món organitzat a partir de la mirada masculina.

De les dones que hem estudiat, una pertany a una família de rics comerciants de finals del segle XV; una altra és noble a la segona meitat del segle XVII; altres dones, molt humils, mostren la vida de reclusió en un convent a la segona meitat del segle XIX; altres, lluiten per manifestar la seua ideologia republicana als primers anys de la II República; altres, presoneres durant la Guerra Civil, ens han ensenyat un punt de vista no usual al mostrar la utilització que es fa d’elles, a través dels intercanvis interessats d’un i d’altre bàndol en lliça; altres fan un gran esforç per estudiar en un món molt condicionat per tradicions patriarcals; altres emigren buscant un món millor per elles i les seues famílies; altres, s’esforcen a practicar activitats culturals; altres, mostren un gran valor davant les dificultats personals que es troben...

Tots els estudis senyalen experiències vitals de diferents dones en el xicotet espai local on passen les seues vides. Dones posseïdores de terres i vassalls; dones fundadores d’associacions benèfiques per ajudar a joves a maridar; dones maltractades per la vida a les que altres dones intenten ajudar; dones òrfenes, dones militants polítiques, dones presoneres, dones mestres, empresàries, actrius, llauradores, mares...

La recuperació del passat històric de les dones del nostre poble comporta també la reivindicació de metodologies d’investigació molt variades que es recolzen tant en el ric patrimoni arxivístic que hem estat capaços d’estudiar, com també en la memòria de les persones que hem entrevistat o en les imatges familiars que es conserven a les cases. Les nostres protagonistes figuren als documents dels arxius; a les cròniques literàries; als diaris personals; a la premsa..., i també són protagonistes de la memòria personal o de la riquesa visual i cultural de les imatges que les mostren.

I hem volgut ubicar les investigacions en un àmbit territorial xicotet, Alaquàs. Pensem que és on millor es poden demostrar i comprendre les relacions entre les dones i els homes respecte al món familiar i les relacions socials, laborals o polítiques. És quan millor es pot ‘tocar a terra’, quan es comprenen millor els xicotets detalls que conformen la història de les persones; més tard serà el moment de comparar els resultats amb àmbits geogràfics més amples.

La crònica i les imatges de l’any 2021 completen el llibre. Notícies i imatges ens permeten reflexionar sobre les situacions viscudes: treballs, usos socials, valors, problemes..., tot allò que ens permet comprendre i recordar.

Adrià Hernández, Enric Juan, Rafael Roca, Clàudia Ballesteros, Desirée Torralba, Pilar Latorre, Susana Lázaro, Eva Maria Martínez, Maria Júlia Martí, Juanvi Mena, Laura Sena, Teresa Guerrero i Iván Garcia Aguado són les autores i els autors que, acompanyats per Toni Saura, alcalde d’Alaquàs, presentaren el volum XLII del ‘llibre del poble’. El dissabte passat, la història d’algunes dones, va presidir les reflexions de tots.