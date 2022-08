Alaquàs ha encetat en la nit del divendres 26 d’agost “les millors festes” de la seua història amb el tradicional pregó des del balcó de l’Ajuntament d’Alaquàs amb què es dóna per iniciada la programació festiva.

L’acte s’ha iniciat, com és tradicional, amb el Correfocs a càrrec de la Colla de Dimonis d'Alaquàs. Amb la màgia del foc i el ritme de la música han sorprés el públic assistent amb un espectacle de color. A continuació, ha arribat el moment de donar la benvinguda a les Festes. Els primers han sigut l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la Regidora de Festes, Sandra Conde, que han donat pas als emocionants discursos per part dels festers i festeres 2022: Clavariesses dels Dolors, Clavaris de Sant Miquel, Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, Confraria de la Santa Creu, Amics de la Cordà, Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar, Clavaris del Crist, Moros i Cristians Perolers i Junta Central de Penyes. L’acte ha comptat amb servei d’interpretació a llengua de signes. Han estat presents en l’acte les Falleres Majors d’Alaquàs 2022, Vera Martínez Silla i Carolina Sanchis Mengod, la Jutgessa de Pau d’Alaquàs, Pilar Latorre i el Jutge suplent, José Antonio Madrigal.

Un emocionant pregó en el qual s’ha deixat ben patent les ganes i la il·lusió per tornar a celebrar les Festes Majors d’Alaquàs que ha donat pas a l’espectacle audiovisual Festes 2022, Hem Tornat i al concert a càrrec del grup local El Tio La Careta a la mateixa plaça de l’Ajuntament d’Alaquàs. A continuació, les Clavariesses dels Dolors han oferit degustació d’orxata i llima a la seua seu. Cal destacar també que a les 19 hores del divendres ha tingut lloc també l’obertura del Mercat Medieval així com la inauguració de l’exposició ‘Evolució’ de Núria Fernández Puig a la sala la Torre del Castell i l’exposició ‘175 Aniversari de la UMA’ a la sala La Nova. A continuació s’ha celebrat la inauguració de la Setmana Cultural Andalusa amb vi d’honor i la presentació dels Capitans i Capitanies 2022.

Alaquàs inicia així les seues Festes Majors 2022 amb més de 100 activitats previstes per a tots els públics, un 30% més que altres anys. Des del divendres 26 d’agost i fins al 17 de setembre, tindran lloc una gran quantitat d’actes.

Rafelbunyol donava divendres la benvinguda oficial a les seues festes populars amb el "Txupinazo", a les 19:30 h des de la balconada de l'Ajuntament. Un acte que es porta a terme després de dos anys sense festes i durant el qual l'alcalde de Rafelbunyol, Fran López, acompanyat per les festeres i els festers d'enguany, donà el tret d'eixida als actes.

La pluja va aombrar l'acte però no les ganes de festa. "Teníem moltes ganes de tornar a viure les nostres festes, vull agrair a totes les festeres i festers la seua implicació. Volem que gaudiu de les festes de manera sana, lliure i respectuosa" afirmà Fran López.

En acabar, des de la Plaça continuava el popular "Correbars" que per tercera vegada s'organitzà des de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Rafelbunyol. Multitud de veïns i veïnes participaren en aquest recorregut pels bars participants de la localitat, acompanyats per la música de la xaranga.

A la 01 de la matinada, la música dels 90' va aconseguir omplir-hi "Late Creueta" de la mà de dos reconeguts DJ's Vicente Buitron i Ismael Lora.

Aquest cap de setmana, els actes continuen amb l'àmplia programació d'actes oferida per les filles de Maria que inclou actes religiosos, però també lúdics com la Macrodiscomòbil de hui o l'Orquestra Titanic de demà que tindran lloc a les 00:00 hores ambdues a la Zona Late Creueta.