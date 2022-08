“Burjassot fa la festa i la desfà. / Era infant, i en el Pati de Sant Roc, / veia lluny la ciutat i veia el mar.” L’Associació Cultural Bassot de Burjassot, amb la col·laboració de la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord-Escola Valenciana, ha convocat la tercera edició del Concurs de Fotografia “El Burjassot d’Estellés”. Enguany el certamen, emmarcat dins de les activitats programades per a la XIII Nit Vicent Andrés Estellés en el 98é aniversari del naixement del poeta, té com a lema “Les Sitges i Estellés”.

En esta ocasió, els i les participants han d’aportar fotografies on figure algun element referencial del monument de les Sitges –el Pati de Sant Roc– mencionat en l’obra poètica del “fill del forner”. Totes les imatges amb els seus corresponents textos formaran part de l’exposició “Les Sitges i Estellés”, que Bassot inaugurarà a partir del pròxim mes d’octubre en les seues instal·lacions.

Com en les anteriors convocatòries del Concurs “El Burjassot d’Estellés”, a les composicions presentades se’ls assignarà un número valedor per al sorteig d’un lot de llibres, cedés i altres detalls commemoratius. Els regals s’entregran als autors de les fotografies el pròxim 17 de setembre, en l’Antic Mercat Municipal, durant la celebració de la XIII Nit Estellés. Com diuen des de Ca Bassot, “l’autèntic premi és sentir-se part d’un homenatge a la poesia”.

Les persones interessades a concórrer al certamen “El Burjassot d’Estellés” poden remetre les fotografies i els textos estellesians relacionats amb les Sitges, abans del 10 de setembre, al correu electrònic “estellesiburjassot@gmail.com”.