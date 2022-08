Familias arrendatarias de los huertos de Quart de Poblet, situados entre el puente de Manises y el nuevo cauce, han denunciado que, en la pasada noche, se produjo la entrada irregular en algunos de ellos, por personas que causaron destrozos en las casetas que tienen estas pequeñas parcelas agrícolas.

Según han explicado a Levante-EMV, cuando este martes por la mañana han llegado, se han encontrado con casetas abiertas, en las que se habían registrado los armarios, sacado todo del interior y causado algunos daños. "Aquí incluso se han cocinado dos huevos fritos y se los han comido. En algunas otras se han bañado en las piscinas plegables", explican.

En total, han entrado en cinco huertos donde sus responsables consideran que no tenían intención de robar en el interior "ya que había bombonas de butano, hamacas, herramientas y algunas cosas, aunque no de gran valor, y no las han tocado; solo han causado daños".

Las familias que tienen arrendados o en propiedad los huertos mantienen allí una actividad permanente, que se incrementa en verano porque la cosecha requiere más cuidado y además es una zona más fresca que la ciudad. "Cuando llega el verano, venimos todos o casi todos los días de buena mañana y hasta la noche. Y en todo el verano solo un día hemos visto a la Policía Local. Tampoco vemos ninguna patrulla el resto del año", se quejan las familias. De ahí que reclamen más vigilancia en la zona.