La música és una de les protagonistes de les Festes Majors d’Alaquàs i enguany més que mai. Amb motiu del 175 aniversari que la Unió Musical d’Alaquàs està celebrant, s'ha inaugurat al Castell una exposició commemorativa, que repassa la història del moviment bandístic local a través de fotografies. "La UMA en imatges. 175 anys de música" és el títol.

La inauguració va estar a càrrec de l'alcalde d’Alaquàs, Toni Saura; la regidora de Festes, Sandra Conde, i el president de la Unió Musical d’Alaquàs, Toni Monzó. Van estar presents també el Regidor de Cultura, Fran Evangelista, regidors i regidores de l’Ajuntament d’Alaquàs i representants de l’entitat musical.

"La música és un tret indisoluble de la nostra identitat i no podem entendre les Festes Majors d’Alaquàs sense ella. La meua enhorabona per aquesta contribució i per recuperar la nostra història i el nostre patrimoni, les persones que ixen en ella estaran orgulloses perquè se’ls reconei la seua tasca i el seu esforç”, va manifestar l'alcalde, Toni Saura. El mandatari va insistir en que “la música es trova en un dels millors moments de la seua història perquè comptem amb una escola, una banda i una orquestra de molta qualitat que ha heretat una tasca que va començar fa 175 anys i que té molta incidencia en el nostre poble”.

Per la seua banda, el president de la UMA, Toni Monzó, va explicar que es tracta “d’una mostra que conta com ha evolucionat la UMA al llarg de la història a través d’imatges representatives i objectes, instruments i documents que donen testimoni del ric patrimoni i de la banda d’Alaquàs” i va agrair el treball de l’alaquaser David Zambrano ja que gràcies al seu treball d’investigació s’han pogut dur a terme totes aquestes activitats i la col·laboració de les veïnes i veïns que han aportat fotografies i han ajudat en la restauració de l' antiga bandera.