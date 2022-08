El ple de l'Ajuntament d'Alaquàs aprovarà en setembre nomenar a l'historiador d'Alzira Enric Juan Redal fill adoptiu, a iniciativa de representants de la clavaria de la Mare de Déu de l'Olivar de 1981. La iniciativa ha tingut el suport de 50 associacions del poble i més de 400 persones particulars.

El procés participatiu ha estat a càrrec d'una comissió integrada per amigues i amics de Juan, antic alumnat de la seua etapa docent al municipi de l'Horta Sud, representants de la Universitat Popular i membres dels col·lectius Alaquàs Debat i Quaderns d'Investigació d'Alaquàs (grup que l'intel·lectual dirigeix). En concret, la comissió estava formada per l'exalcaldessa, Elvira Garcia; la directora de la Universitat Popular, Cefe Marcos; la periodista, Laura Sena; la regidora Anna Mora; l'exalumne de l'institut on va impartir classe Enric Juan, Sera Hernández; i Paco Pons, vinculat a diversos grups festers.

Al llarg de tres mesos, des que l'antiga clavaria va fer la proposta, han aconseguit adhesions de totes les associacions culturals de la població, falles, comparses i filades i altres entitats, així com l'Institut d'Estudis Comarcals (Ideco) de l'Horta Sud, la federació autonòmica que els agrupa i l'Associació de Cronistes del Regne de València. El grup ha fet el lliurament a l'ajuntament aquest dimecres, 31 d'agost, just en la jornada en què finalitzava el procés participatiu on-line que també l'ajuntament va llançar per a obtindre encara més suports, i al qual han respost prop de 200 persones i entitats més.

L'alcalde d'Alaquàs, Toni Saura, ha rebut a la comitiva, junt amb el regidor de Cultura, Fran Evangelista, a més de quatre representants de la clavaria del 81, Josep Maria Soriano, Querubín Martínez, Tomás Martínez i Manolo Marco. En la conversa s'han destacat els valors d'Enric Juan, tals com la seua aportació a Alaquàs a través de més de 40 anys d'investigació històrica local, així com la seua participació en el naixement dels moviments comarcalistes, a finals dels anys 70 del passat segle. "Enric Juan té la capacitat de traure el millor de les persones que té al voltant i amb les quals treballa", ha definit Elvira Garcia.