El pròxim dissabte 17 de setembre Manises celebrarà la seua llarga trajectòria com un dels punts claus en la història de la ceràmica amb l'esdeveniment Ceràmica Oberta. Cita emmarcada, també, dins dels esdeveniments realitzats amb motiu del nomenament de la localitat com a Ciutat Creativa de la Unesco en la modalitat d'Artesania i Arts Populars.

Ceràmica Oberta és una jornada en la qual es duran a terme tallers, demostracions i visites al voltant del món ceràmic de Manises, unes activitats dirigides a tots els públics i totalment gratuïtes. Un dia en què la ceràmica i els ceramistes són els grans protagonistes. La iniciativa té l'objectiu de mostrar i remarcar l'activitat artesanal característica de la localitat, així com destacar el treball de tots els i les ceramistes i tallers ceràmics.

Tal com indica el Regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manises, Àngel Mora, “amb aquestes jornades obrim les portes al fet que tant ciutadans de la localitat com turistes coneguen més de prop el gran treball dels artesans ceramistes de Manises. Mantener activa aquesta tradició tan nostra és una de les grans prioritats del nostre equip de govern”. Xavier Morant, Regidor de Promoció de la Ceràmica de Manises indica també, “amb el nomenament de Manises com a Ciutat Creativa de la Unesco aconseguim posicionar a Manises en el mapa mundial i continuem treballant per a posar en valor a tots els artesans, ja que són un dels principals motius que han fet que ens hagen concedit aquest reconeixement. Elles i ells continuen amb la tradició perquè aquest patrimoni tan nostre es perpetue en el temps”.

L'horari d'aquesta jornada festiva és de 10 a 14h. i de 17 a 20h. Durant aquest temps, una vintena de tallers i empreses ceràmiques obriran les seues portes al públic per a mostrar el seu treball, tècniques i processos. Totes les activitats són gratuïtes, els qui vulguen participar en els tallers han d'apuntar-se en la web https://ceramicaobertamanises.es/ ja que els aforaments són limitats. Aquestes activitats tindran lloc en tres zones de Manises: Carrer València, Carrer Torrent, Carrer Oest i Carrer Mestre Serrano.