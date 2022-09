El passat més de maig, el grup municipal Compromís per Paiporta va presentar una moció a favor del benestar animal i en contra de la decisió de l’actual alcaldessa, Maribel Albalat, d’autoritzar els bous al carrer a Paiporta. Amb aquesta acció, el meu grup, soci majoritari del govern, manifestava el seu desacord amb la decisió unilateral del PSPV-PSOE, al temps que denunciava que aquesta iniciativa contravenia els acords de govern de 2019, que incloïen la promoció del benestar animal en el municipi.

Aquest acord s’havia pres tenint en compte que, al 2018, un jove va morir als bous al carrer del nostre poble, a més d’altres consideracions de respecte als drets dels animals, per la qual cosa es deixaren de subvencionar des de l’ajuntament altres festejos amb animals ja des de 2015.

Em va resultar sorprenent que l’alcaldessa actual prenguera una decisió de forma unilateral i, sobretot, contrària als acords pels quals ella era, precisament, alcaldessa. Així, junt a les meues companyes i els meus companys del grup municipal Compromís, vaig intentar impedir aquesta desafortunada tornada enrere. Denunciàrem i continuarem denunciant públicament el que considerem una decisió contrària al nostre ideari i als acords de govern, a més de suposar un pas enrere en les polítiques de protecció animal.

Malauradament, els bous al carrer no només varen tornar a Paiporta el passat mes de juny sinó que, el PSPV-PSOE, d’amagat i sense informar-nos, torna a donar permís per a la celebració de més bous al carrer a final de setembre i principi d'octubre. Això desprès d’un estiu horrorós, amb 7 persones mortes i centenars de ferits en els festejos taurins de tot el País Valencià.

No obstant això, Albalat continua donant l’autorització per aquesta "festa", en la que es mostren alguns dels instints més baixos de la nostra condició humana, l'addicció al risc físic com a mostra de valentia malentesa i el maltracte als altres, encara que aquests altres siguen animals. Com podem dir “festa” als esdeveniments en què moren persones? Quina és la diversió darrere de quasi 400 persones ferides, algunes d’elles, menors d’edat?

A aquestes altures no ens valen les excuses. I tampoc ens val l'argument que s'ha de governar per a tots. Fer política no és complaure a tots. És impulsar polítiques que promoguen la democràcia, la seguretat i el benestar de la ciutadania. No es pot governar a gust del maltractador i del maltractat. No, no es pot. A Compromís per Paiporta mantenim la nostra postura de sempre, la que contempla el nostre programa, votat per la ciutadania, que ens va convertir en la força més votada de l’esquerra. Continuarem en la nostra línia de treball per a millorar el benestar dels animals, i també la seguretat de totes, i no ens aturarem per decisions populistes.

Jo ho tinc clar: no estic disposat a retrocedir en democràcia i en benestar per a fer polítiques electoralistes o per por a les crítiques de la dreta. Senyores i senyors del PSPV-PSOE de Paiporta: encara estan a temps de rectificar i assumir que autoritzar els bous al carrer va ser un error. Encara estan a temps d'admetre que, a Paiporta, adoptar el discurs de la dreta i actuar com a tal presidint processons no ajuda a la necessària unitat de l’esquerra per a poder governar des de postulats progressistes.