Compromís denuncia la "insostenible y dramática" situación de la limpieza en Torrent

Compromís per Torrent llevará al próximo pleno la "situación crítica de insalubridad" en que se encuentra el término municipal, tanto por los "vertederos ilegales existentes en muchas partidas" como por la situación de "falta de limpieza al mismo casco urbano". Según explican desde Compromís, han recibido numerosas denuncias de vecinos y vecinas respecto al "estado deplorable de los contenedores y la alarmante suciedad de las calles, especialmente las aceras de peatones y el mobiliario público".

Para el portavoz ecovalencianista, Pau Alabajos, estas condiciones de uso y mantenimiento de la vía pública "no son responsabilidad" del personal de per la empresa contratada, sino de la "deplorable gestión" por parte de la mercantil y el gobierno municipal: "El Ayuntamiento riega con dinero público la empresa concesionaria, elevando su coste presupuestario a más de 7 millones de euros, pero no vemos mejora en las condiciones de trabajo de su personal a pie de calle, en referencia a sus reivindicaciones laborales, ni tampoco percibimos una limpieza que esté de acuerdo con las condiciones del contrato vigente. Es por eso que volvemos a exigir nuevas plazas de inspección municipal y una auditoría a la empresa FCC, para dilucidar donde acaba yendo finalmente el dinero que reciben."

Compromís lleva meses denunciando el "abandono y la consecuente degradación" en que se encuentra una gran parte del término municipal, incluyendo amplias zonas naturales, donde es habitual encontrar vertederos ilegales con restos de obras, electrodomésticos, plásticos y latas, entre otros desechos. "Hay que actuar de manera urgente, no podemos permitir que “la basuraleza” sea la imagen habitual de Torrent", ha concluido Alabajos.