L'Associació Poemes a la Mare de Déu de l'Olivar d'Alaquàs va retre durant el lliurament dels premis del seu certamen anual un sentit homenatge pòstum a Jaume Sanz Perpiñán, professor de la població i membre del col·lectiu, qui va morir passat més de juny als 50 anys de forma súbita. Enguany, el primer premi de les dues modalitats principals del concurs portaven el seu nom.

En la modalitat A, que inclou poemes dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar, va guanyar el premi Jaume Sanz, patrocinat per la Confraria de la patrona, Miguel Ruiz Andreu, amb l'obra "Trobar-te". El segon guardó va ser per l'obra «Contigo al cielo», de Diego Caba García. El tercer premi el va aconseguir «Palmera, xiprer i olivera», de l'investigador local Adrià Hernández García. I finalment, l'accèssit el va obtindre «Ella te espera...», de Mariano Jurado Arcos.

En la modalitat B, dedicada als poemes inspirats en el poble d’Alaquàs i/o en la comarca de l’Horta Sud, el premi «Jaume Sanz» a la millor obra, patrocinat per l’Ajuntament d’Alaquàs, va ser per a «Si has de tornar, viatger» d'Òscar Pérez Silvestre. La jutgessa de pau Pilar Latorre Morant va obtindre el segon amb «Lletania de la Quarta Torre». El tercer premi va ser per a Carmen Poveda Talavera amb la seua "Oda a Alaquàs". I Manuel Argudo Álvarez va aconseguir l'accèssit per «Pasó la muerte».

El record de Jaume Sanz va impregnar tot l'acte i va provocar diverses ovacions així com llàgrimes entre el públic. I en la part final, la directiva del grup li va fer el lliurament a la seua dona, Sari Garcia, d'un retrat que ha fet l'artista local Ivan Garcia Aguado, company de l'homenatjat en el col·legi Mare de Déu de l'Olivar.