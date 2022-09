El pimentó torrat es va barrejar amb els amats i la rosa de paper en el Sopar Estellés d'Alaquàs, que enguany ha celebrat la seua XI edició. El col·lectiu que tradicionalment organitza aquesta festa en homenatge al gran poeta valencià és l'associació Tirant, que enguany va introduir algunes novetats com el canvi d'ubicació o l'obertura a la participació d'associacions locals culturals.

Així, la Unió Musical d'Alaquàs, Poetes d'Alaquàs, l'Associació de Poemes a la Mare de Déu de l'Olivar i Cor de Vila varen participar en la iniciativa llegint algunes de les composicions més populars d'Estellés, al voltant d'una taula amb cantells de truita de creïlla i pimentó amb tonyina. Un centenar de persones va acudir a la cita en la Plaça de la Constitució, enfront del Castell i al costat de l'Ateneu, que va estar presentada per Consòl Barberà i Marta Murciano.

La vetlada es va iniciar amb l'actuació d'un quartet de la Unió Musical, que va donar a la lectura de poemes per part del públic assistent. Ele poetes locals Fernando Garrigo, Pep Ferrer, Mariano Jurado i Pilar Latorre obriren el camí de la resta de participants, amb intervencions en les quals recordaven anècdotes al voltant de la figura d'Estellés. Per part de "Poemes", varen recitar obres Rafael Roca i Jose Antonio Murillo.

A més dels i les representants d'associacions i el públic local, hi participaren regidores i regidors de Compromís de diversos municipis com Amparo Martínez, de Manises, o Pau Alabajos de Torrent, que recitaren versos. També varen estar presents els representants de Guaix-Escola Valenciana. En la part institucional, l'alcalde Toni Saura o la regidora de Benestar Social, Elena Solís, varen llegir poemes.

Entre les distintes intervencions, hi hagué qui va criticar al PSPV de Burjassot per haver liquidat la Fundació Estellés (tal com va aprovar el ple passat mes de juny). El procés es va desenvolupar entre 2016 i 2022, per ordre del Govern central i la mobilització posterior al tancament va provocar que la Conselleria de Cultura anunciara la creació de la Càtedra Estellés.