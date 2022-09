Compromís per Paterna ha presentado una serie de alegaciones en el texto inicial de la Ordenanza Municipal para la Abolición de la prostitución en Paterna en el último pleno, donde la mayoría de las cuales pretenden profundizar en el objetivo principal de la ordenanza, proteger los derechos de las mujeres víctimas con un plan integral e inclusivo con medidas concretas que garantice su defensa y protección y les proporciene alternativas.

“Por desgracia, la ordenanza aprobada inicialmente, mientras es muy concreta con las medidas sancionadoras, no especifica el plan municipal de acción integral para las mujeres en situación de prostitución y se habla que se aprobará en un futuro que desconocemos y con medidas y acciones poco concretas y que no sabemos quién las llevará adelante ni con qué presupuesto contarán. Es decir, un brindis al sol, parece que solo se persigue ser el primer municipio en aprobar la ordenanza para después se quede en un cajón, además se ha reconocido públicamente que la prostitución en la vía pública no se da en Paterna”, ha manifestado al respeto la concejala de Compromís Neus Herrero.

Fuentes de la formación de izquierdas han indicado que “la ordenanza de Paterna es una copia del modelo aportado por la Generalitat en los municipios, a excepción de unos añadidos al inicio sobre comportamiento cívico y elementos que configuran y dan estilo a una ciudad que nada tienen que ver con la ordenanza y que incluso la desvirtúan. Además, han quitado la parte que hace referencia en las infracciones a la posibilidad de llevar también, además de las sanciones económicas, actividades de servicio público con valor educativo, que nos parecen especialmente interesantes con los infractores que son menores de edad. Consideramos fundamental en el apartado de sanciones que se especifique claramente que las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual nunca serán sancionadas”.

Neus Herrero ha declarado que “respecto al Plan municipal de acción integral para mujeres en situación de prostitución pedimos que sea elaborado por personas expertas en un plazo de 6 meses como máximo desde que se apruebe definitivamente la ordenanza y en el que se especifique el presupuesto total y los responsables de las medidas y actuaciones destinadas a garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico de las mujeres en contextos de prostitución, y de sus hijos e hijas, y además de que se proporcionen las alternativas para la inserción sociolaboral coordinándose con las medidas que ya ha puesto en marcha LABORA o la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas como el Programa Alba o el itinerario específico en la renta valenciana de inclusión”.

“Pedimos que para la elaboración de este plan se cree una mesa o comisión con expertos que incluya personal multidisciplinario de las diferentes áreas del Ayuntamiento. También pedimos que formen parte de la mesa concejales o concejalas de las áreas implicadas, de cada grupo municipal y miembros del Consejo de la Mujer para que puedan aportar ideas y poder dar el visto bueno al plan antes de su aprobación en el pleno del Ayuntamiento”, ha señalado para concluir la misma concejala.