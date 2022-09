Más y mejores autobuses, carriles bus y VAO que agilicen la circulación del transporte público, una importante inversión en Cercanías y líneas de metro y tranvía que estén mejor definidas o con itinerarios que tengan más sentido. Estas son algunas de las alegaciones que la Plataforma pel transport públic de l'Horta Sud (integrada por asociaciones vecinales de Alaquàs, Aldaia, Xirivella, Mislata y Quart) ha presentado al Plan Básico de Movilidad del Transporte Metropolitano, con el objetivo de que mejoren los servicios que actualmente se ofrecen a un área de más de 750.000 habitantes.

La plataforma ha tramitado las alegaciones a través de la Federación de Asociaciones Vecinales de Xirivella. En el documento, que incluye diez propuestas, las entidades reclaman todo aquello por lo que han estado peleando desde hace años. La principal petición, y también la que ha supuesto mayores movilizaciones, hace referencia a los contratos de los autobuses metropolitanos ya que se reclama que se liciten antes de acabar 2022. "Hay suficientes estudios para no esperar más para licitarlas, después de 20 años caducadas", indica la plataforma.

"Una vez puesta en marcha la tan reivindicada integración tarifaria, que la conselleria hizo relativamente bien, hace falta de forma urgente que el transporte público metropolitano esté acorde y al nivel de lo que necesita la ciudadanía. Por muy económico que sea el billete, si la frecuencia es mala y el autobús tarda mucho en llegar, no será eficaz y la gente no lo utilizará", indica el dirigente de la Plataforma, Paco Magro. El grupo pide, no obstante, que se completen los títulos ya existentes en la tarjeta SUMA con otroa para mayores o infancia, entre otros.

En referencia a los autobuses, la plataforma pide que la Generalitat Valenciana elabore leyes que permitan a los entes metropolitanos y a los ayuntamientos "poner en marcha los carriles bus o de Preferencia del Transporte Público" en los municipios de la comarca de l'Horta. Y como complemento, la entidad reclama también carriles VAO en el ámbito comarcal, en infraestructuras supramunicipales de mayor dimensión.

Y sobre las paradas de autobús, las alegaciones incluyen la petición de construir puntos que tengan "las mínimas condiciones para que el pasaje espere la llegada de los vehículos, con protección para la lluvia y el sol, con asientos y con toda la información de las líneas y circulación de los vehículos en tiempo real".

Respecto al metro y a petición de algunos ayuntamientos, la Generalitat Valenciana ha incluido en el plan la creación de la línea 14, que llegaría hasta el Barrio del Cristo. La plataforma opina que ha de llegar hasta el Aeropuerto de Manises, y no quedarse en el núcleo que comparten Aldaia y Quart, ya que "tendría mucho más sentido a que termine (...) a pocos metros de un destino fundamental para el transporte público". Y en referencia a trenes ligeros, también la plataforma se pronuncia sobre el anunciado Metro Tram. "Es necesario definir el recorrido y determinar dónde estarán las paradas", indican.

Otra de las rémoras en el servicio de transporte público de l'Horta Sud es el tren de Cercanías, cuyas líneas sufren cancelaciones, además de no tener la frecuencia suficiente. En el caso de Alaquàs, Aldaia y Xirivella, el asunto se agrava porque este medio debería ser la principal conexión con la capital, pero se ha ido deteriorando desde la construcción del AVE. Sobre ello, la plataforma exige que el Ministerio de Fomento acometa el desdoblamiento y la electrificación hasta Buñol, y lo ofrezca con frecuencias de 15 minutos hasta Aldaia" con una "entrada directa en la Estación del Norte de València".

Sobre este asunto y aunque no está incluido en las alegaciones, la plataforma insta a la Generalitat Valenciana a reflexionar sobre si "el tranvía ha de ir paralelo al tren y, por tanto, crear otra infraestructura, o si realmente ha de estudiarse el serio la reconversión de las vías de tren de Cercanías a otro tipo de transporte como el metro o el tranvía".

Transporte a los polígonos

La plataforma también es sensible a las peticiones que, desde hace años, formulan los trabajadores y trabajadoras de las zonas industriales, así como el empresariado. Por ello, piden "crear una red de transporte público eficaz, que llegue a los polígonos", financiado en parte por las compañías de estos polígonos y por la Administración pública, en el que "se ofrezcan bonos a precios simbólicos las personas que trabajen en estas áreas, como alternativa al transporte particular". "En Europa hay muchos ejemplos", indican.

Finalmente, las asociaciones que integran la plataforma reclaman en sus alegaciones que se cree una comisión de seguimiento de aplicación del Plan de Movilidad Metropolitano en la que se dé cuenta anualmente de los objetivos conseguidos.