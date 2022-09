Limpieza viaria y sanidad y salud pública acechan al aparcamiento como principales problemas de los vecinos y vecinas de Mislata. Así se refleja en el sondeo de opinión 2022 presentado este jueves por el consistorio mislatero.

El sondeo de este 2022 incluía como novedad que las personas encuestadas (un millar de vecinos, a través de formularios online y presencial) no tenían una relación de problemas fijos sobre los que pronunciarse, como ocurría hasta ahora, sino que debían enumerar los tres que más les preocupasen de manera libre. Así, el aparcamiento sigue siendo el principal problema, con un 14,59%, un 42,41% respecto a 2019, seguido de limpieza viaria, con el 13,62% (un 19,2% menos), tráfico, con el 13%, y sanidad y salud pública, con 12,03%. Ya lejos queda Seguridad Ciudadana (7,39%) y densidad de población, con el 5,68%, que cae más de un 30% respecto al último sondeo realizado en 2019.

El alcalde Carlos Fernández Bielsa reconoce que el macroaparcamiento construido en el Quint “ha reducido ese problema de estacionamiento”. El dirigente ha remarcado que en diez años han eliminado solo 152 plazas y se han habilitado más de 2.400. En cuanto al tráfico, ha apuntado que se precisa una mejora de los accesos y ha reivindicado, otra vez, “la necesidad de construcción del acceso norte, tal como plantea la Generalitat y como se requería en el PAI del Quint, al que dio luz verde la propia Generalitat”. Sin nombrarlo de manera clara, Bielsa apuntó a las reticencias a este proyecto por parte del Ayuntamiento de Valencia, concretamente en la pata del gobierno de Compromís. “Hay que tener voluntad política y altura de miras. Mislata está partido en tres trozos desde hace 50 años para solucionar un problema de Valencia (la riada del 57), impidiendo a nuestros vecinos ir andando al cementerio, el polígono o el barrio de la Avenida de la Paz, donde viven 3.000 personas”.

Respecto a la limpieza y la sanidad, Bielsa hizo matices. Sobre la primera, explicó que Mislata es una ciudad dormitorio, “donde el que sale por la mañana para ir al trabajo ve las calles sucias y cuando regresa por la tarde noche, siguen sucias”. Más contundente se mostró con la Sanidad. “La ciudadanía ha sufrido una pandemia de dos años, con las repercusiones sanitarias”, dijo. Además, incidió en que “nuestros vecinos y vecinas están atendidos por un área de salud privatizada. Por eso vuelvo a pedir la reversión del Hospital de Manises a la sanidad pública, con el que la ciudadanía estará mejor atendida”.

Mislata es la ciudad más densa de España y la segunda de Europa. Esa coletilla que siempre se utiliza para hablar del municipio metropolitano “ha calado” entre la ciudadanía que lo sigue considerando un problema aunque menos que hace tres años. En este sentido, se siguen ejecutando PAIs con los que Mislata aumenta su población poco a poco, aunque sea a regañadientes, como admitió Bielsa. “El PSOE no ha aprobado un solo PAI, son todos heredados del PP. No podemos tener una previsión de crecimiento en los próximos años (quedan actuaciones por ejecutar) pero vamos a intentar alargarlo y ralentizarlo en el tiempo porque para este gobierno la construcción de viviendo no es su objetivo, no queremos más viviendas”, sentenció.

Sobre las valoraciones políticas, el sondeo deja una nota media de 7,34 para la gestión del ayuntamiento, por un 6,5 del año 2019, mientras que la puntuación del equipo de gobierno sube hasta el 7,41 (6,7 en la anterior encuesta). El alcalde Bielsa es el más valorado con un 7,96, subiendo del 6,9 de 2019. Toda la oposición se queda por debajo del 5.