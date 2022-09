El pozo del barrio Virgen de los Desamparados de Tavernes Blanques sigue generando polémica entre vecinos y ayuntamiento. El consistorio notificó este miércoles a los usuarios que este viernes se realizará la devolución del pozo cerrado en el verano de 2018, cumpliendo así con la sentencia judicial del 9 de diciembre de 2019 , y después de que este pasado mes de marzo el juzgado rechazase los recursos impuestos desde la institución municipal. El consistorio tenía dos meses para cumplir la sentencia, y contando con agosto como mes inhábil, definitivamente ha comunicado que dicha devolución del pozo se haría este viernes 9 de septiembre. La buena noticia, sin embargo, no ha servido para enterrar el hacha de guerra, ya que junto a la notificación de la devolución del pozo, el consistorio informaba que se procedería a la vez del desenganche de los usuarios a la red de abastecimiento de agua municipal, al que prácticamente fueron conectados de forma obligada tras ser cerrado el pozo por el consistorio.

Esta notificación es contraria al fallo de la sentencia, que obliga a reponer el punto de suministro de agua potable y derechos de sus usuarios al estado anterior a la clausura por esa Alcaldía

Es aquí donde radica el problema. Los usuarios temen que este viernes se queden sin agua potable “ya que el ayuntamiento no nos ha dejado entrar antes a supervisar las instalaciones, y nosotros son podíamos entrar porque cambió el bombín y no tenemos llaves. No sabemos si la bomba funciona bien después de cuatro años parada, también hay que llamar a Sanidad para hacer un control del agua, ya que durante este cierre tampoco ha sido tratada y no sabemos qué niveles presenta”, señala uno de los afectados. Es por eso, que este jueves a primera hora, los usuarios del pozo han presentando un escrito por registro de entrada en el ayuntamiento donde se advierte que esta notificación de desconexión de la red municipal y la conexión directa al pozo “es contraria al fallo de la sentencia, que obliga a reponer el punto de suministro de agua potable y derechos de sus usuarios al estado anterior a la clausura por esa Alcaldía”. Por eso mismo, en el escrito, el Grupo Desamparados advierten al consistorio que la conexión del pozo “sin realizar las actuaciones técnicas y legales indicadas así como la restitución de los derechos de propiedad, posesión y acceso a las instalaciones, para permitir su funcionamiento y normal mantenimiento, implicará la iniciación de las correspondientes acciones legales y judiciales”.

Los vecinos explican que hasta en dos ocasiones se ha solicitado este verano al consistorio el permiso para acceder a las instalaciones y comprobar el estado de la bomba y del sistema para que estuviera en buenas condiciones cuando se procediera al cumplimiento de la sentencia y por tanto a la puesta en funcionamiento del pozo. Sin embargo, estos dos escritos presentados por registro de entrada no tuvieron respuesta, y los vecinos acudieron al consell de transparencia, quien en su resolución del 8 de julio, requiere al Ayuntamiento de Tavernes a que cumpla con las obligaciones en materia de acceso a la información pública, en especial “ a los plazos para la respuesta a las solicitudes que le sean dirigidas”. Además, el consell de Transparencia advierte al Ayuntamiento de Tavernes que se considera infracción grave la falta de contestación al requerimiento de información e infracción muy grave la falta de contestación tras el requerimiento del dicho consell.

Hay que recordar que el pozo se encuentra dentro del patio de la escoleta municipal. Es por ello, que los propietarios pidieron al consistorio verificar las instalaciones en periodo estival coincidente con las vacaciones escolares. También en el escrito exigen al consistorio que la apertura del pozo debe ir ligada irremediablemente a un control de la calidad del agua por parte de Sanidad. “Si se incumplen los requisitos expuestos en este escrito y no podemos tener agua potable, acudiremos de nuevo al juzgado”, sentencian.

“No les vamos a dejar sin agua”

El Ayuntamiento de Tavernes, por su parte, ha confirmado la recepción del escrito cuya respuesta están preparando, pero asegura que, a diferencia de lo que exponen los vecinos, “se está dando cumplimiento a una sentencia judicial, la cual especifica únicamente el reenganche. En ningún momento nos obliga a medidas correctoras”.

En ningún momento se les dejará a los vecinos sin agua. Si no es posible el enganche, se retrasará y seguirán con el actual sistema hasta que Sanidad lo determine”.

También explican que la apertura del pozo se ha comunicado tanto a la conselleria de Salud Pública como al centro de salud y que este viernes están convocados todos, incluidos los vecinos, “a hacer la conexión si es posible. Si no lo fuera, se tomarán las medidas oportunas para que se lleve a cabo”. En ese sentido, desde el consistorio dirigido por la alcaldesa Mari Carmen Marco (PSOE) aclaran que “en ningún momento se les dejará a los vecinos sin agua. Si no es posible el enganche, se retrasará y seguirán con el actual sistema hasta que Sanidad lo determine”.