Burjassot pone en marcha la campaña de ADN canino

El Ayuntamiento de Burjassot pone en marcha, el próximo lunes 12 de septiembre, la campaña del ADN canino. Tal y como informaba el Consistorio pasado mes de julio, es en este mes de septiembre cuando la ciudadanía está recibiendo en sus domicilios la campaña e información detallada en la que desde el Ayuntamiento se insta a las y los vecinos a dar de alta a sus perros en el sistema de identificación de ADN, con el objetivo de contribuir a la reducción de abandono de los animales y al mismo tiempo, reducir de forma drástica la presencia de excrementos en las vías públicas.

En dicha información se señala a los dueños y las dueñas de los canes que durante tres meses, desde septiembre hasta diciembre, el Ayuntamiento permitirá registrar de forma gratuita a los animales en el censo del ADN canino, será un inicio voluntario y gratuito, en el que el responsable del animal no tiene que abonar nada por este proceso. Una vez finalizado el mismo, sí que entrará ya en marcha la obligatoriedad mediante el pago de la tasa de identificación mediante ADN.

“Apostamos por nuestra ciudad y por nuestras y nuestros vecinos, por su colaboración en esta campaña, para ayudar a mejorar de forma drástica el abandono de animales y la eliminación de los excrementos en la vía pública. Somos conscientes que la inmensa mayoría de personas ya contribuye activamente en estos objetivos, pero vamos a luchar por mantener nuestra ciudad limpia y nuestros peludos protegidos. Somos una ciudad que cuida a los animales, que conserva su entorno, y esta medida redundará de forma muy beneficiosa en estos objetivos” ha declarado Rafa García, Alcalde de Burjassot.

Toda la información sobre la campaña, las Clínicas Veterinarias que colaboran en la misma o la manera en la que se realiza la prueba de ADN puede consultarse en el apartado específico creado en la web municipal.

Con la identificación mediante ADN se reducen drásticamente la presencia de excrementos en las vías públicas, se gana en salubridad, la colaboración ciudadana aumenta y, además, se ve beneficiada con este sistema de detección. La experiencia de otros municipios en el sistema de identificación mediante ADN permite afirmar que esta reducción de heces en las vías públicas puede ser superior al 70%, así que apostar por esta vía es apostar también por la sostenibilidad, la limpieza, la concienciación y el civismo.

Una vez ya esté el censo realizado y el periodo voluntario de inscripción finalizado, la normativa permitirá sancionar a aquellas personas que no retiren los excrementos de sus animales de los espacios públicos, calles, plazas, avenidas, etc. e identificar también de forma aproximada, las zonas o áreas en las que acudan animales no identificados en el censo, con lo cual, la labor de vigilancia será mucho más efectiva gracias a los datos que reportarán los análisis realizados.