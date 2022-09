Fue un 18 de marzo de 1921 cuando un grupo de entusiastas amigos formado por Heliodoro Simó, Genaro Hernández y Joaquin Pertegaz, junto a dos hermanos franceses, René y Emil Valete, que residían en la localidad tras haber comprado una finca agraria, decidieron forman un club de fútbol, el Alcàsser CF, el sexto más antiguo de la Comunitat Valenciana por detrás del Levante UD (1909), Burjassot CF (1913), Valencia CF (1919), UD Canals (septiembre de 1919) y CD Acero (diciembre de 1919), así lo cuenta Salvador Hernández, secretario actual del club y autor de varios libros sobre la historia de la entidad. Una efeméride que bien merece una celebración aunque la pandemia la retrasó un año. Fue este pasado sábado cuando el club, ahora presidido por Vicent Romaguera, convocó a los aficionados a una jornada de muchas emociones en el campo El Pla. Todos fueron testigos de un merecido homenaje a los jugadores que han vestido la camiseta rojinegra todos estos años y que siguen siendo socios. Por décadas, fueron saliendo uno por uno de los cerca de 70 jugadores, y recibieron de manos del presidente de la Federación Valenciana de Futbol allí presente, Salvador Gomar , la insignia del club y sobre todo la ovación del público que llenó el campo.

“Fue una alegría muy grande poder reunir a socios y jugadores tan emblemáticos como Vicent Moret,-cuyo partido homenaje fue un amistoso frente al Valencia CF en 1982 en el Camp del Pla- . No estaban todos porque decidimos en la directiva hacer el homenaje solo a los jugadores que han continuado siendo socios incluso en pandemia, cuando incluso peligraba la continuidad del club porque tenemos muy pocos recursos. Sabemos que es una decisión que no ha agradado a algunos, pero que decidimos era lo más justo y una forma de agradecer a los socios su fidelidad”, explica el presidente.

El plato fuerte de la jornada fue el partido de leyendas donde se pudo volver a ver en acción algunos de los jugadores más veteranos, todos equipados con una camiseta especial del centenario realizado por el club. “El partido fue espectacular, disfrutamos todos, tanto los que jugaron como los que estaban en la grada, y después nos fuimos todos de cena. Aunque somos todos del pueblo, habían algunos que llevaban mucho tiempo sin verse”, recuerda.

Momento de oro antes de la pandemia

En el terreno deportivo, el Alcàsser CF ha sido uno de los históricos de la Primera Regional, pese a que en la última década logró subir el escalón y dar el salto, durante siete temporadas, a Regional Preferente. Sin embargo, justo en la que fue su octava temporada en la categoría reina del fútbol regional y en el centenario, no lograron evitar el descenso. El regreso a Preferente, sin embargo, aunque sería un sueño se ve difícil esta temporada. “Hemos reforzado todas las líneas con gente joven que se complementan con los veteranos que ya tenemos. Esperamos poder estar lo más arriba en la tabla y si se puede subir, pues estupendo, aunque no es prioritario por el tema económico, ya que en Preferente hay equipos con jugadores semiprofesionales, con un sueldo, que a nosotros se nos queda lejos. De momento somos felices y nuestro sueño es seguir jugando al fútbol si se puede otro centenar de años más aunque yo ya no lo vea!”, concluye.