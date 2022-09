L’Horta no aplicará la tasa turística

El pasado mes de julio les Corts Valencianes con los votos de los partidos que sostienen el Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podemdieron el ok a registrar la proposición de ley de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible, más conocida como tasa turística, ya que esta ley permitirá la implantación de una tasa a las pernoctaciones turísticas en la Comunitat Valenciana. Los tres partidos esperan aprobarla en el parlamento valenciano antes de que acabe el año, para que una vez esté aprobada y publicada en el DOGV entre en vigor y así los ayuntamientos puedan implantarla a finales del 2023 o ya a principios de 2024.

Y es aquí donde está la clave. La aplicación de esta tasa, que oscila de los 50 céntimos a los 2 euros según el tipo de alojamiento, depende de los ayuntamientos, y los de l’Horta, los más turísticos, de momento rechazan su puesta en marcha y evidencian la disparidad de opiniones que hay en el propio seno del Botànic, donde el PSPV ha mostrado sus discrepancias en torno a este gravamen impulsado principalmente desde el seno de Compromís.

Aunque la economía de la comarca de l’Horta no depende tanto del turismo como en otras como la Ribera o la Marina, hay municipios como Alboraia, con sus dos playas, La Patacona y PortSaplaya que sí cuentan con plazas hoteleras, apartamentos turísticos y hasta un camping, y el turismo se está convirtiendo cada vez más en parte importante del motor económico del municipio contagiado por la proximidad a València. Su alcalde, Miguel Chavarria, del PSPV, asegura que de emomento “no hemos puesto sobre la mesa la aplicación de esta tasa”, aunque reconoce que “antes de tomar cualquier decisión nos reuniremos con los hosteleros, son ellos los afectados y con los que hay que dialogar”.

La Pobla de Farnals también cuenta con playa de bandera azul y una importante zona de apartamentos turísticos, incluso este verano ha inaugurado una zona de aparcamiento de caravanas “aunque está exenta porque es gratuita y con límite de horario”, señala el alcalde de la localidad, Enric Palanca, que muestra sus dudas sobre el planteamiento de la tasa turística en la nueva Ley y admite alinearse en la postura mostrada por el secretario económico de turismo, Fracesc Colomer, también socialista, que ha mostrado públicamente su rechazo al gravamen, considerándolo de “grave error”. “Aún no está aprobada, está en periodo de exposición pública y de recibir enmiendas, y yo confío en que no sea necesario llegar al cobro de esta tasa. Considero que no está planteada de forma clara, ya que una tasa corresponde al coste de un servicio y este planteamiento no acabo de verlo en la ley. Habrá que repensarlo porque no está claro el concepto que hay que aplicar”, añade.

También en l’Horta Nord otras localidades que cuentan con apartamentos turísticos atraídos por la calidad de sus arenales son Puçol, con bandera azul, y El Puig. La alcaldesa, Paz Carceller del Partido Popular rechaza tajantemente la aplicación de la tasa en la hostelería de Puçol. “No somos partidarios de este gravamen y más en la situación actual, después de la crisis del sector sufrido en pandemia”, señala Carceller, cuyo partido ha rechazado en Les Corts la proposición de Ley. Desde el Puig, gobernado por la alcaldesa socialista Luisa Salvador, también muestra su negativa al gravamen, y pese a que el PSPV aprobó la nueva ley en Les Corts, tal y como informó este diario, la cúpula del partido de Puig pretende trasladar una indicación a los ayuntamientos gobernados por los socialistas para no aplicar la tasa.

La presencia del aeropuerto también ha fomentado la implantación de hoteles en Manises. Desde el consistorio gobernado por Jesús Borrás, de APM-Compromís, afirman que “de momento no tenemos previsto aplicar la tasa a no ser que nos obligue la ley...”, mostrando algo de prudencia puesto que los valencianistas son las defensores y propulsores de esta normativa que implanta medidas fiscales para fomentar el turismo sostenible.

Burjassot y Paterna. Ambos dirigidos a por gobiernos socialistas en mayoría, también admiten no que no van a aplicar este impuesto. Si bien Burjassot apenas cuenta con oferta turística, en Paterna, la oferta hotelera está más enfocadas a temas laborales debido a su potencial industrial.

Turismo asiático

En l’Horta Sud, Alfafar cuanta con dos hoteles y un aparthotel con alta ocupación debido a que son contratados por operadores turísticos asiáticos, que aprovechan la cercanía a Valencia para sentar su sede en Alfafar para poder luego hacer excusiones organizada en autobús a la capital. El alcalde, Juan Ramón Adsuara (PP) ya ha asegurado que no va a aplicar una tasa que pueda poner en peligro la viabilidad hostelera. “No nos hemos planteado la tasa en ningún momento, ni aplicarla ni elevarla a pleno. Ya hubo riesgo de que los hoteles y el aparthotel no abrieran después de la pandemia ya que los turoperadores chinos no mandaban turistas, pero al final entre los campeonatos deportivos nacionales que se han realizado aquí y en Sedaví que han traído a equipos deportivos con necesidad de alojarse y los turistas que poco a poco se van animando, han conseguido salvar la campaña y no vamos a ponerles trabas ahora”, explica Adsuara.