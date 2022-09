Andreia Apostul, rumana de nacimiento, vive en Puçol desde 2007 con sus dos hijos y trabaja junto a Emanuel Costel en su propia peluquería, Andrea Estilisme, que puso en marcha en 2015. La puçolenca de adopción forma parte de la selección española que disputa estos días en París, el Mundial de Peluquería y Estética organizado por OMC Hairworld, que contará con 50 países y más de 1.000 participantes. España vuelve a competir en la categoría femenina después de mucho tiempo de ausencia, con un equipo liderado por la propia Apostul, junto a sus dos compañeros, Inma Liñán y Jesús Izaguirre, de Albacete y Gandia, respectivamente.

Pero para llegar a la cumbre, o al menos luchar por alcanzarla en París, Andreia ha recorrido un largo camino formativo, primero a nivel local, allá por 2012, y posteriormente a nivel nacional e internacional. «Todo ello a base de préstamos que he ido pidiendo y devolviendo con mi trabajo diario, porque para una madre separada es aún más complicado poder trabajar y competir a nivel internacional», explica en su peluquería. En este sentido, revela que formar parte de la selección española en el Mundial «nos va a costar a cada participante en torno a diez mil euros, porque tenemos que pagarnos todos los gastos».

Una locura cara y difícil, pero a la vez un aprendizaje continuo, que es lo que más valora Andreia, quien en los últimos años no solo ha recibido formación internacional con los mejores, sino que ha sido jurado en el único campeonato de peluquería femenina celebrado en España (ONB Spain: Organización Nacional de Belleza) y hoy es la entrenadora del equipo nacional femenino. A su currículum añade los prestigiosos diplomas Triumph Brides, Fashion Designer of haristyles y Become a Champion.

Además, para preparar la cita de París ha estado entrenando todas las semanas con sus dos compañeros de selección, Inma Liñán y Jesús Izaguirre, siempre aprovechando el domingo y el lunes, los dos días de la semana que descansan de su trabajo diario.

Esta edición se celebra el 75 aniversario de la OMC Hairworld, la Organización Mundial que acoge 50 países y más de 1.000 participantes y donde España regresa a la competición femenina.

«Para Inma, Jesús y para mí es una gran oportunidad de aprender con los mejores. Estamos entrenando duro durante los últimos meses, incluso practicando con los ojos tapados, porque si consigo hacer un peinado a ciegas estoy segura de que no me pondré nerviosa en la competición».

Un desafío consigo misma, porque premio en metálico no hay y el coste es muy elevado con viajes, alojamiento e inscripción a cargo de cada participante. Pero, para ellos, estar con los mejores del mundo en el peinado femenino no tiene precio, algo que en el campeonato masculino ya ha sucedido. En 2018, Paco Nogueras, de la Vall d’Uixó, se proclamó campeón mundial en dos categorías: Gents Face Cut y Barber Face Cut. Actualmente, Paco es el seleccionador nacional. En 2019, Marino Riveiro, de Benaguasil, subcampeón del mundo en la categoría Low Sking Face Cut. Y en 2020, en un campeonato celebrado online, Paco Nogueras volvió a proclamarse campeón mundial de la categoría Gents Low Skin Face Cut, seguido de Mario Riveiro.

"Es una oportunidad de poder crecer"

«Para nosotros supone estar presentes en el mayor evento, más prestigioso y de mayor duración de peluquería y estética en todo el mundo», destaca Andreia. «Es una oportunidad de poder crecer para todos los profesionales de España, para mostrar en el escenario internacional el nivel que hemos alcanzado».

Una oportunidad que no se consigue fácilmente. Para llegar a París, los aspirantes han tenido que clasificarse a nivel provincial, luego destacar en el Campeonato de España y, finalmente, estar entre los pocos elegidos para representar a nuestro país en este Mundial de Peluquería y Estética.

«Después de tantos entrenamientos, es un honor representar a tu país, llevar tu profesión a lo más alto y dar a conocer a todo el mundo el arte español, también en el terreno de la moda, estilismo y vanguardia, con todo ello queremos reforzar la marca España». Unos objetivos muy altos, porque estarán en el escenario más exigente, donde se valora cada detalle: diseño, perfección del acabado, finura, rapidez, armonía y equilibrio de todos los trabajos.