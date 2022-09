Con motivo del día de Extremadura, el pasado sábado el Ayuntamiento de Torrent y la Asociación Unión Extremeña homenajearon a las cerca de 900 personas con raíces extremeñas que viven en Torrent plantando una encina (el árbol típico de la región) en la avenida Reina Sofía, donde también se inauguró una placa conmemorativa en honor a la comunidad extremeña de la ciudad.

En el acto, la presidenta de la asociación, Pepa Castillo, se mostró visiblemente emocionada y quiso agradecer tal reconocimiento al alcalde Jesús Ros y a los representantes de la Corporación Municipal allí presentes: “vine a Torrent desde Extremadura con 16 años y, desde entonces, me he sentido como una más. Y como yo, tantos otros. La ciudad y sus habitantes me acogieron como si hubiera nacido aquí, por eso puedo decir orgullosa que soy extremeña y torrentina”. Acto seguido, el alcalde Jesús Ros tomó la palabra y aprovechó la ocasión para anunciar “la inminente creación del jardín de las autonomías, que será un espacio donde cada Comunidad Autónoma estará representada con su propio árbol, simbolizando el carácter plural y diverso de la ciudadanía de Torrent”.

Una vez finalizado el acto, la jornada continuó con una comida popular a cargo de la Asociación Unión Extremeña en el polideportivo Anabel Medina, la cual estuvo protagonizada por uno de los platos insignes de Extremadura: las migas.