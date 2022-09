El concurs de pintura ràpida més famós, “Godella i el seu entorn”, que convoca l'ajuntament, tornarà a celebrar-se el 15 d'octubre. De nou, els i les amants d'aquesta modalitat de pintura podran reproduir algun dels ambients que els brinda la població de l'Horta Nord.

Les persones interessades a participar en el certamen podran inscriure's el mateix dia en el Centre d'Art Villa Eugènia (c/ Peset Aleixandre, 44) des de les 8.30 fins a les 10.30 hores. El concurs de pintura ràpida “Godella i el seu entorn” tindrà una categoria per a persones majors de 16 anys, amb premis en metàl·lic per a les tres millors obres i per al millor artista local, i una altra per a menors de 16 anys amb tres premis en metàl·lic.

La regidora de Cultura, Tatiana Prades, ha explicat que espera amb il·lusió esta jornada perquè Godella "canvia per complet durant el dia de celebració ja que tots els racons es representen gràcies al bon fer dels participants”.“Tenim moltes ganes de tornar a veure el nostre poble ple de pintors que tracen en els seus llenços els llocs més emblemàtics de Godella. Ens encanta gaudir del dia in situ”, ha seguit la regidora.

El jurat estarà format per la regidora Tatiana Prades; el restaurador en el Museu de la Biblioteca Valenciana, José Vergara; el comissari del concurs, pintor i professor d'art, Josep Ferriol; el catedràtic de serigrafia de la Facultat de Belles arts de la UPV, Manuel Silvestre, i la professora titular de la Facultat de Belles arts de la UPV, Francisca Lita.