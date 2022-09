La XV Biennal Internacional de Ceràmica de Manises ha arribat a la seua fi amb un acte que va tindre lloc en el Museu de Ceràmica i en el qual es varen recordar les obres guanyadores i els actes paral·lels que han tingut lloc durant els tres mesos d'aquesta cita cultural al voltant de la ceràmica.

La població de l'Horta Sud ha tancat, per tant, la seue Biennal més especial donat que era la primera que es desenvolupava després del reconeixement com a Ciutat Unesco per la seua tradició i activitat ceràmica.