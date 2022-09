“No hi ha ogres ni princeses; hi ha xiquets i xiquetes, allò que realment tenim”, digué sobre unes històries que escrigué en homenatge a la infància. “I, pel que he vist, també tenim la màgia”, li comentà algú que les llegí. La Sala d’Audiovisuals de la Casa de Cultura de Burjassot albergà la presentació del llibre "‘Pilar y sus cuentos", de Consuelo Pilar Sanchis Berenguer.

L'acte va estar presidit per l’autora en companyia d’Amparo Pastor i de María Ángeles Hernández, que són dos de les seues companyes de l’Associació Teatral Paraules i Dones. A més, asistiren l’alcalde, Rafa García; la coordinadora de l’equip de Biblioteques Municipals, Lola Gonzálvez, i el regidor de Cultura, Javier Naharros. La publicació de Pilar Sanchis, presentada en una vetlada que inaugurava el curs 2022-2023 de les Biblioteques Municipals, reunix quatre relats –“La pajarita Pepita”, “La ardilla Manuela”, “La mariposa Margarita” l “El elefante Carmelo”– que, en paraules de l’escriptora, conviden el lector a “ser l’heroi de la seua vida, dels seus propis contes”, ja que, “al final, cada vida és un conte on el protagonista és l’únic capaç d’aconseguir la felicitat per si mateix”. Il·lustrat a tot color per l’artista Virginia González i imprés en l’editorial Cercle Roig, ‘Pilar y sus cuentos’ es troba disponible en les prestatgeries de la biblioteca de la Casa de Cultura. Per a escriure el llibre, l’autora s’inspirà en el seu net i el dedica a tots els xiquets i les xiquetes. A la conclusió de la presentació, Pilar Sanchis firmà exemplars del seu nou treball.