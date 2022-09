Massamagrell no asumirá correr con los gastos del seguro limitados de los seis próximos festejos taurinos del municipio, como solicitaba el PSOE, equipo de gobierno en minoría, en una moción debatida en el pleno de este miércoles. Y no lo hará, al menos con el respaldo del pleno, porque la oposición se unió para presentar una enmienda a la totalidad pidiendo la retirada del punto del orden del día.

En un tenso y encendido debate, con la presencia de peñistas y aficionados taurinos, el PSOE trató de defender su propuesta. Ser el tomador del seguro de seis festejos taurinos de las próximas semanas, con solo cobertura limitada a 24.000 euros. Bajo esta fórmula, el consistorio debería afrontar cualquier gasto sanitario que exceda de esa cantidad en caso de cogida u otro percance. Si bien el pasado sábado alcaldía ya firmó ser el tomador del seguro, el objetivo del alcalde, Paco Gómez y su grupo municipal, era que el resto de partidos “apoyaran” y “compartieran” esa responsabilidad “y se mojen públicamente y no esconderse”. “No hay que ver los toros de la barrera, hay que verlos desde otro sitio”, dijo el mandatario socialista, que llegó a decir que “el marrón es dl equipo de gobierno pero se piden que los grupos nos apoyen y se coma el marrón el ayuntamiento y no el grupo socialista”.

En su intervención, Gómez defendió que este domingo es el Día de la Bici “y puede pasar algo” y “en el discomóvil de las fiestas”. De hecho, señaló que “concedemos los permisos para la ocupación de la vía pública y aportamos la arena y el mantenimiento de las barreras, con eso ya somos coorganizadores y responsables del festejo”.

Pero el PSOE no logró su objetivo. La oposición, con grupos tan distantes como PP, Cs, Vox, Compromís, Veïns y Podem, presentaron una enmienda a la totalidad en la que pedían la retirada del punto del orden del día. Lógicamente ganaron la votación y el punto cayó, abandonando las peñas el pleno.

El portavoz de Compromís, Pep Galarza, fue el encargado de leer el texto y reclamó al alcalde que “politice los bous al carrer como queda de manifiesto con su moción. No eluda su responsabilidad como alcalde y se hará lo que usted quiera”. Desde el PP, instaron a Paco Gómez a “no echarnos el paquete a los demás. La pasada semana hizo toro, asumió el seguro limitado y no nos necesitó”. También, el portavoz de Veïns, Juan Zamorano, aseguró que el debate “no es toros sí, toros no, sino asumir el seguro. Esto es más serio de lo que parece”.

Con la falta de apoyo del resto de los grupos, habrá que ver si el alcalde sigue convirtiendo al ayuntamiento en organizador de los bous al carrer de las próximas semanas, o “nos lo replantearemos”, como dijo a este diario antes del pleno.