El Museu de la Rajoleria de Paiporta inicia aquest dijous la temporada expositiva amb l’aposta per l’art local com un dels principals atractius per a enguany. L’encarregada de donar el tret d’eixida a l’activitat d’aquest espai cultural serà la multidisciplinària artista paiportina Neus Chisbert, tal com ja va informar Levante-EMV.

«Moments de Neus» agrupa l’obra dels dos últims anys de l’artista en cinc seccions: cartons, tapissos, mirades, grafies i Altea, aprofundint en l’emoció de l’escultora. Amb aquest clar enfocament va embastant instants de creació, que donen compte d’una mirada a vegades tendra, a vegades disbauxada i una destresa instintiva. La mostra es podrà visitar a partir d’aquest dijous 15 de setembre, fins al dia 30. En octubre, la comissió fallera Mestre Serrano-Sant Francesc, ens acostarà a la seua història a través d’indumentària, fotografies i llibrets que repassen i celebren el seu cinquanta aniversari. Així mateix, com ja és habitual, el Museu tornarà a obrir les seues portes a l’Associació Cultural el Barranc, amb l’exposició de l’artista Paco Farinós. Associació nacional de ceràmica Per a tancar l’any, en desembre, després de l’èxit de la mostra «Orgànic» que acollia el Museu en maig del passat any, l’Associació Nacional de Professionals de Ceràmica (ANPEC) torna a triar Paiporta per a mostrar les seues peces, en aquesta ocasió amb una proposta que ens acostarà als jocs en ceràmica. A més, fora de carta, hi haurà altres propostes expositives a peu de carrer, amb un significat especial, que acostaran al poble, per exemple, a esdeveniments com la celebració del cinquanta aniversari de la Policia Local de Paiporta, amb «50 anys de la nostra Policia Local», i del 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència Masclista, amb «A cada Paraula».