Hay que hacer llegar a los jóvenes el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados dentro de la Agenda 2030 y nada mejor que hacerlo a través de las redes sociales. Es lo que han pensado la Alianza Serà Horta Sud 2030 , que ha realizado una campaña de comunicación que ha presentado en la sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud. El acto ha contado con la participación de José Cabanes, presidente de la Mancomunitat, Inma López, presidenta de la Fundación Horta Sud, Carla Borrás, como representante de la alianza Será Horta Sud 2030, y Laura Juan, técnica de la Fundación Horta Sud, y con la asistencia de varias alcaldías, concejalías y personal técnico de la comarca, como Toni Saura, alcalde de Alquàs, Dolors Gimeno, concejala de Catarroja y diputada, Fina Carreño, edila de Alfafar o Felipe Iborra, edil de Silla.

Con esta nueva campaña, la alianza que integra a sociedad civil, instituciones públicas, empresas y universidades de l'Horta Sud tiene por objetivo dar a conocer a la ciudadanía todo el que se ha conseguido en solo un año y medio gracias al trabajo conjunto de todos los agentes comarcales.

Entre otras cuestiones, han destacado la internacionalización del proyecto, que ha sido reconocido por el Pacto Europeo por el Clima, la capacidad de juntar por primera vez en l'Horta Sud a representantes de las varias instituciones políticas, la elaboración del primer plan estratégico de movilidad ciclista en la comarca, el aumento de las bonificaciones a la ciudadanía para la instalación de energía solar o la integración de la sociedad civil a la Comisión Mixta por la Ocupación de la Mancomunidad.

"No todos los avances son directamente atribuibles al trabajo de Serà Horta Sud 2030, también de la ciudadanía, pero son victorias que mejoran la vida de todos ellos y hace falta que sean atribuidas a todos, más allá de siglas o entidades concretas”, señala Inma López, quien destacó la importancia de la unión. "El objetivo de la campaña es tomar consciencia que a la meta de 2030 llegaremos todos juntos, instituciones, empresas, tejido asociativo y ciudadanos, o sino no llegamos", asumió.

En esta línea, de trabajar en conjunto, Carla Borrás, de la alianza ha querido recordar como ejemplo la tarea de eliminar la denominación de l'Horta Oest, "que está empezando a dar sus frutos, habiéndose ya eliminado su uso en los materiales del Institut Cartogràfic Valencià o en la Viquipèdia"..

La técnica Laura Juan, por su parte, ha recordado los tres pilares en los que se basa Serà Horta Sud: el primero la creación del observatorio comarcal, una herramienta para hacer un diagnóstico de la situación de la comarca y que ya se ha establecido como fundamental; la cinco mesas de reconstrucción llevadas a cabo donde se ha conseguido abrir el debate entre instituciones , empresas y asociaciones y por último la comunicación y sensibilización de la ciudadanía, "a través de un tono positivo y sobre todo enfocado a los más jóvenes. Hay que explicar a la ciudadanía que se ha hecho y en qué línea se trabaja, pero también hacerla partícipe de todas las acciones, porque sin la implicación de la ciudadanía no conseguiremos avanzar en el cumplimiento de los ODS”. Para ello se ha contado con la colaboración de dos caras conocidas a nivel valenciano: la periodista y creadora de contenidos Nerea Sanfe, protagonista del vídeo de la campaña donde se recorre varios tesoros patrimoniales como la Torre de Torrent, el Castell d'Alaquàs o el Parc Natural del Túria, y el ilustrador Sergio Dosal, que ha aportado tres piezas gráficas “para afrontar el futuro desde el optimismo”. Toda la campaña se puede seguir a través de la cuenta de Instagram de la Fundación Huerta Sur o al web serahortasud.org. También se van a repartir entre los ayuntamientos unas banderas con las ilustraciones para poder ser colgadas en sus balcones.