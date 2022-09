La regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Almàssera ha iniciat la sisena edició del Cicle de Música que es realitzarà els divendres del mes de setembre en el Centre Cultural del municipi a les 19:30h i l'entrada del qual serà gratuïta. El programa va començar el 9 de setembre de la mà del Trio Gershwin format per piano, violoncel i clarinet que va realitzar un recorregut pels clàssics de Beethoven fins a la modernitat de la música de Gershwin en la primera meitat del segle XX

El festival continuarà el divendres 16 de setembre amb Le Stelle, un duo de piano i tenor que oferirà a tots els assistents un repertori únic de sarsuela, òpera i cançó napolitana, tot això a través d'un fil conductor històric. I la música dels anys 30 també tindrà cabuda de la mà de l'Orquestra Saturnals (23 de setembre) amb un conjunt de temes d'entreguerres on es podran escoltar composicions de Luis Sánchez, Manuel Palau i Benjamin Britten, totes elles dirigides pel director de l'Orquestra Mario Torres Mas

La part final a la programació del cicle de Música 2022 la posarà el quartet de corda Abba Strings (30 de setembre) interpretant les cançons més conegudes del grup suec de música pop Abba, però donant-li un enfocament més didàctic, lúdic i artístic sent tot l'espectacle conduït per l'actriu i cantant Clara Crespo.

El regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Almàssera, Aitor Ramón, explica que l'objectiu del cicle és "acostar als veïns i veïnes diferents tipus de música de manera didàctica, amb explicacions, curiositats i una selecció de composicions de cada estil" per la qual cosa anima a la ciutadania d'Almàssera "a acudir cada divendres del mes de setembre per a gaudir d'aquest variat repertori”.

Per part seua, l'alcalde Ramón Puchades posa l'accent en el fet que aquesta és ja la sisena edició del Cicle de Música. "Les anteriors han sigut tot un èxit tant d'assistència com de l'alt nivell dels intèrprets i grups musicals" per la qual cosa espera que "aquesta nova edició supere a les anteriors perquè el programa és molt complet i interessant", valora.