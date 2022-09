Amb motiu de la conmemoració del naixement a Burjassot del gran poeta Vicent Andrés Estellés, l'ajuntament ha preparat una sèrie d'activitats, així com altres associacions de la ciutat. Els actes de 2022 arriben després que el consistori liquidara la Fundació Estellés, per ordre del Govern d'Espanya, el que va provocar la resposta contrària de més de 50 col·lectius culturals i l'anunci de la Conselleria de Cultura de la creació de la Càtedra Estellés.

La primera activitat arriba a través de la Regidoria de Promoció del Valencià, encapçalada per Manuela Carrero, que s'acosta un any més a la comunitat educativa del municipi per a continuar divulgant entre els escolars la rellevància d'aquest poeta universal.

Així, Educació posarà a la disposició de l'alumnat de 6é de Primària dels col·legis de Burjassot un exemplar, per a cadascun d'ells, del còmic "Vicent Andrés Estellés. La clau que obri tots els panys”, una publicació didàctica editada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que il·lustra la vida del fill predilecte de Burjassot, amb l'objectiu que la població més jove conega les arrels d'una de les figures més destacades de la literatura valenciana. Així, coincidint amb l'inici del nou curs, es repartiran més de 350 còmics entre tots els centres de Primària de la localitat, com ja es fera el curs passat.

A més, s'inaugurarà a la Casa de Cultura una exposició sobre Joan Fuster, contemporani i amic d'Estellés, i del qual, en aquest 2022, s'està celebrant el centenari del seu naixement. La mostra es podrà visitar, entre el 16 i el 23 de setembre, a la Biblioteca Municipal, situada en la segona planta de la Casa de Cultura.

De la mateixa manera, s'ha posat a la disposició dels centres educatius locals de Secundària una exposició itinerant sobre la vida i obra de l'escriptor burjassotense, editada pel consistori, que els centres poden sol·licitar durant tot l'any contactant amb Aviva Burjassot, l'Agència de Promoció del Valencià de l'Ajuntament, per a fer-la coincidir amb l'aniversari del naixement de l'autor, o bé amb el moment del curs escolar que s'estiga veient la figura d'Estellés en l'assignatura de Valencià.

D'altra banda, l'Ajuntament de Burjassot patrocinarà també el concert de la Nit Estellés, que tindrà lloc el 17 de setembre a l'Antic Mercat Municipal, amb les actuacions de Pau Alabajos i Josep Aparici "Apa", a partir de les 19.30 h. Finalment, s'inaugurarà en els pròxims mesos, el mural "Estellés per píxels", que es col·locarà en porcellana sobre la façana del Centre Social Ausiàs March. Aquesta iniciativa sorgeix d'una iniciativa popular possibilitada gràcies a la campanya dels Pressupostos Participatius posada en marxa per la Regidoria de Participació Ciutadana, dirigida per Yolanda Andrés, gràcies als coles la ciutadania ha pogut decidir en què invertir una part del pressupost municipal.

L'anomenada Festa Estellés va ser instaurada, en 2010, en diversos municipis, per a la divulgació i la promoció de la vida i obra del poeta valencià, a propòsit de la data del seu naixement. En 2015, la Festa Estellés ja comptava amb 72 localitats participants i fins i tot, al llarg dels anys, ha arribat a celebrar-se també en altres països com Brussel·les o Bolívia.

Anteriorment a la consolidació de la festa, a Burjassot ja se celebraven, al març, la cerimònia dels Premis de Poesia Vicent Andrés Estellés que el Consistori va impulsar, en 1993, any de la desaparició física del poeta, per a continuar divulgant la seua important rellevància en el marc de la literatura valenciana i, al temps, continuar impulsant la creació poètica. Uns premis que es continuen celebrant hui i que ja han aconseguit la seua XXI edició.

Durant la Festa Estellés, se succeeixen sopars, concerts, lectures i altres activitats en diferents municipis. A Burjassot, les activitats programades s'acompanyen normalment amb la Ruta Estellés, organitzada per l'Associació Cultural Bassot. Els panells informatius que discorren per Burjassot han sigut recentment renovats per la regidoria de Cultura, dirigida per Javier Naharros.