El Ayuntamiento de Picassent, comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fija la Agenda Urbana 2030, a iniciativa de la concejalía de Seguridad Ciudadana, está desarrollando un plan estratégico con el fin de fomentar la movilidad sostenible y ofrecer espacios urbanos más amables de cara a la ciudadanía.

En este sentido, cabe destacar que los objetivos del citado plan estratégico se centran en la reducción de los ruidos y la contaminación, tanto en el casco urbano como en las urbanizaciones, por ello, se insiste en el fomento del uso de la bicicleta, favorecer los desplazamientos a pie – que ayudan a mantener una vida sana – y prescindir del uso del coche en la mayor medida de lo posible.

Salvador Morató, concejal de Seguridad Ciudadana, ha manifestado al respecto que «desde hace años hemos ido llevando a cabo diversas mejoras en la movilidad urbana, implementaciones que sin duda se han traducido en un aumento de la calidad de vida de la ciudadanía. Así que los buenos resultados nos animan a seguir incorporando nuevos proyectos».

Ciclocalles, limitación de la velocidad y peatonalización

A la existencia de una red de ciclocalles y la instalación de aparca bicis, enmarcada dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), hay que añadir la reciente aprobación de una ordenanza municipal que interpone la velocidad máxima de 20 km/h para todo el casco urbano, además haciendo hincapié en que se reduce a 10 km/h la velocidad en las zonas escolares y parques infantiles. «Con estas medidas, está comprobado que se consigue reducir el número y la gravedad de accidentes de tráfico, también conseguimos una accesibilidad más segura para las personas con movilidad reducida, y por descontado logramos una mejor calidad del aire al reducir las emisiones y la contaminación acústica», afirma la alcaldesa, Conxa García.

El Plan municipal de mejora del casco antiguo ha llevado a la remodelación y adecuación de numerosas calles, como son las de la c/ La Séquia, c/ Torres, c/ Campanar, c/ Mig, c/ Cervantes y c/ Barraques, entre otras, a las que se unen en estos días los inicios de las obras en la c/ Canonge. Unos trabajos con los que se persigue la eliminación de barreras arquitectónicas con la construcción de calles de plataforma única en las cuales también la velocidad está limitada a 10 km/h.

Asimismo, cabe destacar la peatonalización de espacios públicos significativos como es la plaza del Mercado, la Ermita y la plaza de Ausiàs March, un proyecto que ha transformado de manera especial este espacio emblemático de la población, otorgando a lo que es uno de los centros neurálgicos del municipio una visión de unidad paisajística en la que se unen tradición y modernidad.

Además de la creación de un carril bici que une la localidad con el barrio del Omet, con el fin de poner en valor la riqueza natural de Picassent el municipio cuenta con 3 rutas circulares bien señalizadas por caminos rurales además de un sendero de pequeño recorrido.