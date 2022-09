Emergencia climática alerta sobre el impacto de la nueva línea de alta tensión de Paterna

La Alianza por la Emergencia Climática de Paterna, L’Eliana y San Antonio quiere trasladar a la opinión pública su gran preocupación por el nuevo proyecto de línea eléctrica de muy alta tensión que afectaría a los tres municipios.

El proyecto, presentado por un grupo empresarial, consiste en trasladar la electricidad producida en tres parques fotovoltaicos de Teruel hasta la subestación eléctrica de L’Eliana, a través de una nueva linea de muy alta tensión (MAT) de 187 km afectaría a Paterna y San Antonio de Benagéber y acabaría en L’Eliana, en una ampliación de la subestación actual, que casi duplicaría su extensión y capacidad.

Esta nueva línea sería diferente de la actual de alta tensión, y también atravesaría el parque natural del Túria por la Vallesa, pasaría junto a zonas habitadas de los tres municipios y acabaría en una nueva subestación en L’Eliana, ubicada junto a la actual y que estaría pegada a la urbanización Entrepins, en un terreno declarado como de muy alto riesgo en caso de incendio. Por tanto, supondría unos impactos mucho más graves para la salud que la linea actual, ya que se trata de una línea de muy alta tensión de 400 kilovoltios, que generaría un nivel de campo magnético de 0,3 microteslas, un límite que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer estima que se puede calificar como "posible carcinógeno en seres humanos en lo que se refiere a la leucemia infantil".

Además, aseguran que la línea eléctrica también tendría graves impactos paisajísticos, porque supondría eliminar toda la vegetación existente bajo el nuevo tendido, igual que se ha hecho con la linea actual, y afectaría a también a la fauna, no solo del parque natural del Túria, sino de toda la extensión de espacios naturales que recorrería esta línea de 187 km.

La Alianza por la Emergencia Climática se ha puesto en contacto con los respectivos consistorios, que han manifestado que están estudiando el proyecto y prevén entrevistas con la dirección de Red Eléctrica. “Desde la Alianza pedimos a nuestros ayuntamientos que defiendan la salud de nuestras poblaciones y del medio natural. Esta nueva línea eléctrica y la ampliación de la subestación supondrían unos impactos tan graves que creemos que se tendría que descartar totalmente”, ha afirmado Javier Belmonte, miembro de la Alianza, que además manifiesta que “si Red Eléctrica elaboró en el año 2011 un estudio de viabilidad para desmantelar y trasladar la subestación, que consideraban posible y deseable, no entendemos como ahora no solo no la quieren desmantelar sino que pretenden duplicarla”.

si Red Eléctrica elaboró en el año 2011 un estudio de viabilidad para desmantelar y trasladar la subestación, que consideraban posible y deseable, no entendemos como ahora no solo no la quieren desmantelar sino que pretenden duplicarla”.

La Alianza por la Emergencia Climática se suma a otras plataformas y pide una ubicación racional de las energías renovables. La linea eléctrica proyectada es el resultado de una planificación completamente ineficiente e insostenible de la implantación de las energías renovables. La transición energética a las renovables es imprescindible, pero el modelo elegido, de concentración en grandes centrales ubicadas en el medio natural, es el peor posible por sus graves impactos ambientales y en la salud. La alternativa es producir la electricidad cerca de los lugares de consumo, aprovechando espacios ya antropizados como los polígonos industriales, por ejemplo, que abundan en nuestros municipios, para que la electricidad producida y consumida se aproveche en su totalidad y no se pierda en el transporte, como pasa con las líneas que recorren centenares de kilómetros. Además, las políticas de ahorro y eficiencia energética y el autoconsumo tienen que ser los otros pilares fundamentales de esta transición energética.

La Alianza exigió en su día el soterramiento, con apantallamiento subterráneo, de las líneas de alta tensión que actualmente atraviesan el bosque de la Vallesa y transcurren por zonas habitadas de los tres municipios para que no se superaran las 0,2 μT (microteslas) de campo electromagnético, siguiendo los valores límites que recoge el dictamen 1999/C 293/03 del Comité de las Regiones de la UE. Como esta nueva línea llegaría a las 0,3 μT, los impactos serían tan graves que el soterramiento no sería suficiente para contrarrestarlos.

Por todo lo expuesto, la Alianza por la Emergencia Climática realizará alegaciones al proyecto e informará a la población de todos los posibles impactos.