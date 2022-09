La població de Meliana celebra enguany la 23a edició de la Fira Agrícola i Comercial de Meliana (Fimel), la degana de l’Horta Nord. Serà el cap de setmana del 23 al 25 de setembre i tornarà al recinte habitual previ a la pandèmia, al carrer Rei en Jaume. Com explica la regidora d’Agricultura, Amparo Martí, «la cita de Fimel, just després de les festes, és l’esdeveniment amb què Meliana s’obri a la resta de la comarca per a mostrar-los la important activitat agrícola i comercial, i ara també turística, del municipi».

Durant els dos anys de pandèmia, el consistori va apostar per mantindre la celebració de la fira adaptant-ne el format, les activitats i el lloc per tal de complir sempre amb la normativa sanitària. «Han sigut anys complicats i durs per a tota la ciutadania, també per al sector comercial i agrícola. Per això enguany volem recuperar el nivell d’activitat i de visitants», diu.

Amb aquesta finalitat, de nou s’està preparant una programació molt completa que combina espectacles, demostracions comercials, tallers, espais expositius, animacions i moltes altres activitats. Cal destacar les activitats previstes a les nits amb els monòlegs de Sarai Cerro i Cabra Fotuda, divendres; i els concerts de Niuss i Tres fan ball dissabte i diumenge, respectivament. També l’Associació Amics de la Música, la Colla de Tabaleters i Dolçainers i l’Orquestra de Plectre també oferiran concerts. I l’empresa Schneider Electric, la Cooperativa Elèctrica i Caixa Popular oferiran diversos tallers, jocs i animacions, entre altres.

Per a aquesta edició, per part del Consell Agrari Municipal s’ha volgut reconéixer el treball de Vicent Esteve Cardells, llaurador, síndic d’Aigües de la Reial Séquia de Montcada i membre del Consell Agrari des dels seus inicis. L'Associació de Comerciants i Professionals de Meliana (MAC) ha volgut homenatjar Amparo Pedrós Ramírez, de la carnisseria Ca Ceba. Mentre que l’Ajuntament vol contribuir a la celebració del 50é aniversari de l’Associació Valenciana d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral (Avapace), per a destacar la seua tasca, que a Meliana supera els 40 anys.