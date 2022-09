La aritmética ya daba a la moción poco recorrido desde su inicio, y así concluyó: rechazada por la mayoría del PSOE. Partido Popular y Cs forzaron un pleno extraordinario este jueves para reprobar y pedir la dimisión de la alcaldesa del Puig, Luisa Salvador (PSPV), tras saberse que será juzgada por prevaricación administrativa por el caso de la no renovación de la comisión de servicios de la interventora después de que la alta funcionaria relatara en un pleno una irregularidad en el pago a un trabajador «por productividades que no se justificaban». La denuncia que ha acabado en juicio la presentaron PP y Cs de manera conjunta.

El PP instó a Salvador a asumir “responsabilidades políticas” por ser juzgada y señalaron que el Puig “no se merece que su alcaldesa se siente el banquillo”. En este sentido, los populares recordaron que el código ético del PSOE “recoge que se debe dimitir si un dirigente se sienta en el banquillo”, y animó a que el teniente de alcalde, Marc Oriola, concejal de Personal en el momento que sucedieron los hechos, también debería dimitir.

Por su parte, David Castelló, de Cs, aseveró que Salvador “no puede seguir en su cargo” al considerar que “es incompatible sentarse en el banquillo de los acusados, con una petición de 12 años de inhabilitación, y seguir dirigiendo y gestionando El Puig. Nuestro pueblo y nuestros vecinos no merecen eso”, destacó el edil. El regidor naranja también ahondó en el reglamento federal del PSOE que “detalla que en caso de apertura de juicio oral, el cargo ha de dimitir. Se trata de cumplir con nuestro pueblo y con su partido”, ha declarado. Castelló pidió a la socialista, que no repetirá como candidata socialista en 2023, que “ya no puede seguir haciendo daño al ayuntamiento, eludiendo sus responsabilidades y echando balones fuera”.

Compromís echó un capote al PSOE al decir que se abstendría. “No estamos de acuerdo con el objeto de este pleno. Abogamos por la presunción de inocencia, ya que son los jueces los que deben determinar si se ha actuado bien o mal. No juzgamos políticamente a nadie antes que el juez”, aseguró la edila María Saldaña, que concluyó con un “esperemos que la sentencia sea absolutoria”.

El PSOE, por boca de Marc Oriola, calificó la sesión de “pleno de rabia y maldad” porque “el PP no ha superado que los vecinos dieran la mayoría al PSOE y al PP el peor resultado electoral en 28 años”. Oriola, que reveló que será el candidato socialista a la alcaldía en 2023, dijo que “nosotros nunca pedimos la dimisión de nadie, como cuando Tolosa (PP) estuvo inmerso hasta en cuatro procesos judiciales”. El edil dijo que “nosotros sí creemos en la presunción de inocencia” y aseguró que la agrupación local y el resto de direcciones socialistas “despaldan a nuestra alcaldesa”.

En la votación , la alcaldesa Luisa Salvador salió del salón de plenos. Los tres votos de PP y Cs fueron insuficientes contra los 6 seis del PSOE y las dos abstenciones de Compromís. Salvador regresó a su asiento, previo aplauso de su bancada, y dio las gracias por la confianza.