L’Ajuntament de Paiporta se suma, com és habitual des de 2015, a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany porta com a lema «Combina i mou-te». A iniciativa de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, es portaran a terme activitats de sensibilització mediambiental per a la ciutadania en general, entre les quals es troba el Dia Sense Cotxe, programat per al dijous, el 22 de setembre.

Tallers, espectacles, una matinal de bicis i patins, una passejada a peu i un concurs fotogràfic en xarxes socials conformaran la programació de la Setmana Europea de la Mobilitat a Paiporta. Per a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marian Val, l’esdeveniment és «una ocasió immillorable per a continuar avançant cap a una mobilitat més amable, menys contaminant i més adaptada a la lluita contra el canvi climàtic, fites que són un compromís i una prioritat absoluta del govern de Paiporta des del canvi de 2015». Val ha subratllat també que «la mobilitat és una de les parts més importants en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, i és un dels aspectes sobre els quals més es pot treballar i sobre els quals la ciutadania més pot actuar, sempre amb la col·laboració de les administracions, que hem d’oferir alternatives de transport públic accessible i amb el millor servei possible». La Setmana Europea de la Mobilitat a Paiporta s’enceta el pròxim dilluns, 19 de setembre, amb la visita a les obres del carril bici de la carretera de València i les avingudes Francesc Ciscar i Indpendència. Dimarts 20 serà el torn del taller «Cycling with clean air», una ruta amb bicicleta per a conéixer la qualitat de l’aire i mesurar i avaluar els nivells de contaminació, amb final al Museu de la Rajoleria. Aquesta activitat requereix d’inscripció prèvia al web paiporta.es/setmanamobilitat El dijous 22 tindrà lloc el Dia sense cotxe, jornada en la qual quedaran tallats al trànsit rodat alguns dels carrers principals de Paiporta, i quan el metro i els autobusos de l’EMT són gratuïts en tota l’àrea metropolitana de València. El divendres 23 es portarà a terme la tradicional passejada a peu, per a la qual també cal inscripció prèvia al web paiporta.es/setmanamobilitat, ja que s’entregarà un detall a cadascuna de les persones participants. Per últim, el diumenge 25 de setembre tindrà lloc a la plaça Major l’eixida de la matinal de bicis i patins, oberta a tota la ciutadania amb inscripció prèvia, un espectacle ciclista a càrrec de Ramón Karoli i el sorteig de material ciclista entre les persones participants. A més, es proporcionarà informació sobre el cotxe elèctric compartit de la cooperativa Alterna que hi ha disponible a Paiporta. La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, a més, posarà en marxa al llarg de tota la setmana un concurs fotogràfic en Instagram per a que aquelles persones que ho desitgen compartisquen imatges mentre utilitzen mitjans de transport sostenible. Entre totes i tots els participants se sortejarà un patinet elèctric. Per a participar, s’han de compartir les imatges en Instagram i citar el compte de l’Ajuntament (@Ajunt_Paiporta).