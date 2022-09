La concienciación por el cambio climático y la necesidad de apostar por fórmulas energéticas eficientes, para cuidar el planeta en el que vivimos, sumado al panorama económico actual, con la inflación disparada y la subida de precios desorbitada de la electricidad y el gas causadas por la guerra de Ucrania, es lo que ha motivado a un grupo de vecinos de Catarroja a crear una comunidad energética local. Una figura cada vez más presente en los municipios, pero que por primera vez en la comarca, no ha sido impulsada desde las instituciones como los ayuntamientos, sino que se ha generado en el entorno ciudadano.

Mila García y Cristina Ciruelos son la presidenta y la tesorera de esta comunidad energética local que se ha creado en forma de cooperativa, “porque consideramos que es la figura jurídica más participativa y democrática, y por tanto la que más se ajusta a esta iniciativa creada desde el pueblo, y que garantiza una participación lo más numerosa posible que dé voy voto a todos”, explican. Aquí Mila hace un inciso para denunciar la falta de un marco normativo claro para la constitución de comunidades energéticas locales, “algunas lo hacen en forma de asociación, otras de cooperativa, no está definido pese a que es el futuro”, crítica que ya expone en el vídeo, del que es protagonista, impulsado de la Alianza Será Horta Sud, en su nueva campaña para difundir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que fue presentada este miércoles en la sede de la Mancomunitat de l’Horta Sud.

"Queremos producir y consumir energía local, gestionada y controlada por las personas de nuestro pueblo, con el apoyo del ayuntamiento. Beneficiar de una energía compartida a un precio justo, más barata y renovable. También, ser un actor de la transición energética, luchar reduciendo el cambio climático y contribuir a una mayor y mejor economía local.

Funcionamos como una cooperativa sin ánimo de lucro y trataremos de integrar a todas las personas con independencia de su situación socioeconómica", explica Mila.

El origen de esta cooperativa se remonta a dos años atrás. Según recuerdan Cristina y Mila, la asistencia a unas ponencias sobre cambio climático y más concretamente sobre la creación de comunidades energéticas locales impulsadas, por el Ayuntamiento de Catarroja, sirvió para que algunos vecinos compartiesen las inquietudes por poder desarrollar y usar energías limpias a través de esta figura que hasta entonces muchos desconocían. “Nos quedamos admirados por esta posibilidad y algunas personas empezamos a unirnos y hacer trámites, y en eso estamos ahora mismo”, explican.

En concreto la cooperativa que se encuentra en fase de registro cuenta con 33 socios fundadores, “y eso que no hemos hecho publicidad, realmente la gente empezó a interesarse a través del boca a boca”, explica la tesorera. Incluso hay muchos que están en “lista de espera” para poder entrara a formar parte de la cooperativa, “pero de momento , hasta que no estemos registrados oficialmente como cooperativa y no hayamos desarrollado un reglamento interno no vamos a admitir más socios”, explica Cristina, quien reconoce que es necesario tener todo regulado “porque se pueden dar muchas situaciones, ya que la energía de las placas puede abastecer a una comunidad de vecinas, a una persona sola, a una empresa, se debe estudiar cada caso y que se refleje todo por escrito” Al igual que también dicho reglamento debe establecer la relación entre los socios y la cooperativa. “De momento cada fundador ha puesto una cuota fija, igual para todo, pero después habrá que establecer qué debe aportar cada socio según su particularidad”.

Mila y Cristina quieren dejar claro que se trata de una iniciativa vecinal, aunque sí cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Catarroja que, desde la concejalía de Transición Ecológica, ha contratado un estudio para la ubicación de paneles solares en todos los edificios del municipio al cual podrá acceder la población interesada a cambiar hacia el autoconsumo con energía solar. “Son los vecinos los que han creado la comunidad energética local y nosotros nos hemos ofrecido a apoyarles y ayudarles en lo que nos pidan, ya que hay que perseguir ese objetivo de apostar por energías limpias”, señala Dolors Gimeno, concejala de Participación de Catarroja. Desde el consistorio añaden que Finalmente, recordar que este estudio, que estará a disposición de la ciudadanía, ayudará a hacer un plan detallado de cómo producir energía renovable para reducir la pobreza energética del municipio así como a establecer qué parámetros hay en el pueblo de vulnerabilidad energética para trabajar en ayudas en este sentido.