Un grupo de vecinos de uno de los edificios de la Plaza Mayor de Rocafort ha iniciado una recogida de firmas para solicitar al ayuntamiento el traslado de la mayoría de los actos de las fiestas patronales a otro punto del municipio. El movimiento vecinal se produce tras los festejos de este año, donde denuncian “la involución de las fiestas” con varios incidentes, entre ellos el incendio de la palmera de una casa próxima por un cohete de la cordà.

Los vecinos de la Plaza Mayor expresan al consistorio “el descontento” por las organización de las fiestas patronales 2022. Advierten de una “involución”, al pasar “en pocos años de ser el pueblo de referencia de la comarca en fiestas y espectáculos de calidad, como demuestran los artistas relevantes que nos han visitado, a ser un referente en macrobotellones, venta de sustancias tóxicas y fiesta descontrolada”. Los residentes añaden como prueba “las consecuencias que hemos sufrido en cuanto a desperfectos de las infraestructuras, vómitos y restos de sustancias corporales, así como asistencia médica que se derivan al concluir dichos actos”:

Consideran los propietarios de muchas de las viviendas de la Plaza Mayor, que el emplazamiento “lo convierte en una excelente caja acústica y cuyos decibelios provoca una estimulación que a lleva a la persona a un consumo mayor de alcohol y otras sustancias. Este sobreabuso está siendo permitido por el ayuntamiento, que consiente de manera consciente la venta indiscriminada de alcohol sin pensar en las graves consecuencias para la salud de la ciudadanía”.

Pero no solo se quejan los vecinos de las fiestas nocturnas de música y alcohol. También de los espectáculos pirotécnicos, “donde no se han respetado ninguna de las medidas exigidas, exceptuando la duración de la cordà” en la que se escapó uno de los cohetes, “debido al deficiente montaje” del recinto, provocando el incendio de una palmera del jardín de una de las casas próximas, incidente que no fue a más gracias a la intervención de los bomberos.

Por todo ello, los vecinos “no entendemos cómo no se ha valorado desde el equipo de gobierno utilizar otros espacios externos al núcleo urbano, como ya hacen la mayoría de pueblos, que no vulneren los derechos personales de la ciudadanía, como el derecho al descanso y eviten la contaminación acústica, los residuos ocasionados, así como una buena ventilación necesaria”. En este sentido, los residentes sostienen que “no estamos en contra de las fiestas del pueblo, como dicen algunos, sino a favor del derecho al descanso y a que se busque otro emplazamiento para los festejos”.

"Se intentará descentralizar más"

Por su parte, la concejala de Fiestas, Lupe Marco, explica que la Plaza Mayor ha acogido este año “los mismos actos que en años anteriores” y defiende que la Policía Local “me indica que no se ha producido altercado alguno, por primera vez en mucho tiempo, así como tampoco ha tenido que actuar la ambulancia”. La regidora socialista admite que “es un tema complicado. Tratamos de molestar lo menos posible y los horarios tope (3,30 horas) se cumplen”. Marco indica que se han descentralizado varios actos, “como las paellas, la mascletà o la cena popular, que se han celebrado en la Plaza de España, pero se intentará descentralizar más si se puede”.