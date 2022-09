El alcalde de Alfafar Juan Ramón Adsuara afirma que no va a firmar ninguna licencia que no tenga el visto bueno de los técnicos. «El equipo técnico que está llevando su caso es el mismo que ha llevado el de Ikea, el de Bauhaus, el del PAI de 1.500 viviendas, y no ha habido ningún problema. Un político no debe interferir en los asuntos técnicos, y yo no voy a firmar nada sin el visto bueno de ellos, y menos por amenazas», señala Adsuara, que se plantea denunciar personalmente al director general. «Nadie puede entrometerse, ni siquiera los políticos en el trabajo de los téncicos», advierte.

El primer edil asegura que este jueves los técnicos de empresa y consistorio se habían puesto de acuerdo en dar la licencia si hacían unas subsanaciones en el informe presentado -el de la citada pérgola sobre el acceso al parking-, «pero el director general dio orden a sus trabajadores de no presentar ningún documento más. Si falta información los técnicos no pueden trabajar».