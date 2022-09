Un paso de cebra en la frontera, sin barrera y a nivel municipal. Está en la calle Lauri Volpi, con el 50% en el término de Godella y otro tanto en Burjassot, en una curva peligrosa y acumula varios años sin pintar, con el correspondiente peligro para los peatones.

La Asociación de Vecinos “Casc Antic” de Godella, con más de 120 asociados, viene reclamando a ambos ayuntamientos desde 2018 “una solución” para un paso cebra en Godella “harto peligroso”. La entidad vecinal pide “que se señalice, se pinte, se instalen reductores de velocidad y se adecue convenientemente, haciéndolo accesible a personas mayores y con movilidad reducida, pues las aceras están en alto”, explican.

La peculiaridad es que el paso de peatones divide en ese punto Godella de Burjassot, con lo que la mitad de la calzada pertenece a cada uno de los municipios. Así, desde la AVV relatan que hace tiempo que iniciaron las gestiones para tratar de solucionar “ese punto negro”. En 2019, mantuvieron un encuentro con el jefe de Policía y el concejal de Policía de Burjassot. “Fuimos bien atendidos y se quedó en que ya se vería con el ayuntamiento de Godella”, explican.

En cuanto al ayuntamiento de Godella, “hemos tenido estos años, al menos dos o tres ocasiones en que hemos reiterado en las reuniones a las que ha venido el concejal de policía y que siempre nos ha manifestado que los técnicos del ayuntamiento estaban en ello y que se solucionaría. La última reunión con el concejal de policía de Godella, la tuvimos el 19 de noviembre de 2019 para informarle de nuestra reunión con el jefe de policía y concejal de policía de Burjassot”, señalan, pero el paso sigue igual. “Se encuentra en una curva peligrosa pues los peatones que cruzan desde Godella a Burjassot, no son vistos por los vehículos que vienen circulando desde Burjassot y que, además, circulan a gran velocidad”, dicen los vecinos, que puntualizan es “un paso natural de numerosos ciudadanos entre Godella y Burjassot, y sobre todo estudiantes que van al Instituto Comarcal de Enseñanza Secundaria, que está al otro lado del paso, en Burjassot. Calculamos sin haberlo medido, que pueden a lo largo del día, cruzar más de 200 personas en épocas no estivales”.

Desde Burjassot admiten la reunión y descargan que la pandemia ha retrasado este tipo de actuaciones. En este sentido, sostienen que se ha iniciado un proyecto que contempla el asfaltado de 30 calles, el arreglo de diferentes tramos con algún tipo de desperfecto parcial , la renovación de la pintura viaria y la repavimentación de los pasos de peatones, con una inversión de 700.000 euros. Por ello, avanzan que cuando llegue el momento se actuará sobre todo el paso de cebra, “independientemente de si también afecta a otro municipio”. De hecho, añaden, se ha ejecutado el asfaltado y pintado de la calle Ausiàs March que afecta tanto a Burjassot, como a Godella y Paterna.

Desde Godella, el concejal de Tráfico, Carles Francés, explica que no se ha pintado el paso porque “considero que primero hay que rebajar la acera en nuestro término”, ya que “es una tontería pintar de nuevo un paso de peatones si gente con movilidad reducida no puede usarlo porque la acera no está rebajada”. Esta actuación debe acometerla el área de Obras.