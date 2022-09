Massanassa instalará 11 nuevos contenedores para aceite de cocina doméstico

El Ayuntamiento de Massanassa y la empresa Remittel, que forma parte de Selev Biogroup, van a instalar 11 nuevos contenedores destinados a la recogida separada y gestión del aceite de cocina usado en el ámbito doméstico en la localidad, repartidos estratégicamente en toda la población.

En la firma del convenio para la puesta en marcha de este servicio han estado presentes el alcalde de Massanassa, Paco Comes; y el gerente de Remittel, Norberto Soro. Por parte del Ayuntamiento, Paco Comes ha señalado que “supone un paso en la recogida de residuos, con once nuevos puntos que permiten recoger el aceite con mayor facilidad para reciclar, que al final es importantísimo”. El alcalde también ha añadido que “sigue siendo una apuesta medioambiental por la economía circular, para lo que hemos firmado un convenio con la empresa Remittel, que fue elegida a través de un proceso de selección”.

Mientras, el gerente de Remittel, Norberto Soro, ha indicado que la empresa ha sido la “adjudicataria de la licitación de la gestión de la recogida de aceite usado doméstico de Massanassa de la que hemos firmado este convenio por el que se van a instalar contenedores en localizaciones estratégicas para cubrir todo el radio de la población en zonas como colegios, supermercados y plazas”.

Se trata de contenedores estancos, preparados especialmente para que no existan ni fugas ni derrames. Remittel realiza un seguimiento de incidencias 24 horas y pone a disposición de los usuarios y usuarias un teléfono de atención.

Esta acción va permitir dar una segunda vida al aceite de cocina usado, ayudando así al cuidado del medioambiente y creando un modelo más sostenible y circular en el municipio.

El gerente de Remittel también ha explicado que los particulares pueden depositar el aceite usado “en botellas de plástico cerradas, nunca de vidrio, ya que luego también se hace una valorización del plástico”. Por otra parte, también ha anunciado que se va a repartir “un embudo que facilita la recogida del aceite, que incluye una rosca que se engancha a la botella de plástico que, una vez llena, se deposita en el contenedor para que luego pasemos a retirarla”.

De biorresiduos a biodiésel

Remittel es la empresa adjudicataria del servicio de recogida separada y gestión de aceite de cocina usado en el ámbito doméstico en el Ayuntamiento de Massanassa. El contrato tiene una duración de tres años, con posibilidad de un año de prórroga.

La compañía forma parte de Selev Biogroup, un grupo empresarial especializado en sostenibilidad y economía circular, que ofrece soluciones integrales y avanzadas para la regeneración de los biorresiduos. Este grupo recoge, transporta, separa e incorpora nuevamente los biorresiduos en el ciclo económico, aportando valor añadido y ventajas medioambientales.

El aceite de cocina usado recogido procedente de los hogares se transforma posteriormente en Biodiésel avanzado de 2ª y 3ª generación. Reciclar estos aceites favorece la desaceleración del calentamiento global del planeta, la reducción de la huella de carbono, así como a disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera.