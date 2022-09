El pleno del Ayuntamiento de Catarroja ha aprobado el nuevo plan de residuos del municipio. Se trata de un instrumento de planificación cuyo objeto es establecer las disposiciones pertinentes y proponer la ordenación material y territorial de la gestión de los residuos de competencia municipal, generados en el municipio.

“Este plan pone en valor la economía circular y el medio ambiente, como marco social para desarrollar ciudades y comunidades realmente sostenibles que sean respetuosas con los límites de los recursos planetarios. Con el objetivo de que este plan llegue a la población, vamos a contar con mucha educación ambiental que acompañar a la ciudadanía en esta transición”, afirma Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Con la puesta en marcha de este Plan Local de Residuos, queremos un futuro para las nuevas generaciones, no podemos convertir el territorio en un vertedero, todo el que vaya allí tendrá un coste económico y medioambiental que no podremos soportar, hay que reducir la fracción resto”, explica Elisa Gimeno, concejala de Medio Ambiente.

Este plan local de residuos de Catarroja está basado en cuatro ejes: técnicos, económico, sociales y ambientales. De esta forma se quiere cumplir en las normativas europeas y estatales, garantizando los requerimientos del pircv (plan integral de residuos de la cv) mejorando la prevención, la recogida y el tratamiento de residuos.

Una vez puesto en marcha el PLR queremos lograr el objetivo del 50% en peso de reutilización, reciclado y valorización de los residuos. Esto no nos tiene tampoco que desviar de que perder de vista que el mejor residuo el que no se genera. Por ello, no solo queremos conseguir también que se utilicen correctamente los residuos, sino que también dentro del PLR se van a implementar entre otros, el compostaje doméstico y comunitario, como un sistema de generación, recogida y tratamiento de km0, el más eficiente y de menos emisiones.

Por último, destacar que este Plan abarca el periodo desde el 23 al 27 y que irá implantándose por fases. De este modo ayudará a la nueva contratación del servicio por parte del Ayuntamiento que coincidirá en la mitad de periodo de implantación del plan local residuos.