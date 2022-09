Este sábado habrá "bou embolat" en Massamagrell. Tras una nueva reunión con las peñas taurinas, el alcalde de la localidad Paco Gómez, ha confirmado a Levante-EMV que el ayuntamiento asumirá el seguro limitado para la celebración de este evento ante la negativa de las aseguradoras de correr con los gastos totales de este tipo de festejo taurino, algo que no ocurre con los encierros. Pese a que en el último pleno, la decisión de que el consistorio asegurarse el bou embolat no fue respaldado por la oposición del PP, Cs, Vox, Compromís, Veïns y Podem, que consiguieron que no se debatiera este punto en el orden del día al presentar una enmienda a la totalidad por su retirada, finalmente el alcalde socialista Paco Gómez, que tiene potestad para hacerlo, ha decidido que el ayuntamiento sea el tomador del seguro del próximo festejo taurino, con solo cobertura limitada a 24.000 euros. Esto significa que el consistorio debería afrontar cualquier gasto sanitario que exceda de esa cantidad en caso de cogida u otro percance.

Esta fórmula ya la utilizó en la realización del primer festejo taurino y ayer decidió, ante la negativa de las aseguradoras, a volver a emplearla con el bou embolat del próximo sábado tras la presión de las peñas y pese a que un informe conjunto de Secretaria e Intervención desaconseja al consistorio que asuma la organización del festejo por existir una alta probabilidad de que se sufran daños personales de consideración. "El consistorio se pondría en una situación de riesgo innecesaria que podría llegar a afectar a la estabilidad financiera”, relata el informe. Massamagrell no ha sido el primer consistorio de l'Horta Nord -Puçol lo hizo previamente- en verse obligado a tomar esta decisión para poder celebrar el "bou embolat" debido a las serias dificultades para conseguir una compañía que cubra de forma ilimitada los gastos sanitarios, farmacéuticos y hospitalarios de los actos taurinos considerados de alta siniestralidad. Una calificación no entendida demasiado por Paco Gómez, quien reconoce que “solo ha habido dos o tres cogidas que han precisado traslado al hospital”.