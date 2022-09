L'Horta s'ompli d'obres efímeres, reflexions sobre alimentació i música en directe

El festival Miradors de l'Horta, organitzat per Turisme Carraixet, inicia aquest cap de setmana la seua tercera edició, que enguany se centra en el futur de l'alimentació. Per a això, ha programat una sèrie de col·loquis que se celebraran cada dissabte i diumenge des del 24 de setembre fins al 9 d'octubre, sota el nom Matins a l'Horta, i aniran acompanyats de música en directe i degustacions de productes locals.

Tot això tindrà lloc en el Museu de l'Horta d'Almàssera, que serà el nucli estratègic durant tot el desenvolupament de Miradors de l'Horta 2022. Ací també se situarà el servei de lloguer de bicis, l'exposició de realitat virtual València 360é i el punt de partida de les visites guiades. Tant aquestes activitats com les xarrades, concerts i degustacions seran gratuïtes.

En concret, la primera cita de Matins a l'Horta serà aquest dissabte 24 de setembre, a les 12 hores, amb la dissenyadora Elsa Yranzo, qui parlarà de Food Human Design, i Carlos Prada, de KM ZERO Food Innovation Hub, que explicarà el disseny regeneratiu com una opció que va més enllà de la sostenibilitat. El concert d'aquesta primera jornada serà a càrrec del valencià Tórtel i, a més, s'oferirà embotit tradicional de la zona.

Així mateix, aquest dissabte, a partir de les 10.30 hores, Ah-Langa DJ oferirà una sessió en el Museu de l'Horta d'Almàssera com a prèvia del col·loqui. Aqueix mateix dia a la nit hi haurà una actuació visual (Sergi Palau) i musical (Abstrakce Rècords) en la instal·lació situada a Bonrepòs i Mirambell, on donarà principi un viatge sensorial des de l'horta. Aquesta cita, d'accés lliure i gratuït com la resta del festival, serà a les 21 hores.

Per part seua, el diumenge 25 de setembre, també a les 12 hores, serà el torn de Claudia Dona Cunha, consultora d'innovació en KM ZERO Food Innovation Hub, qui abordarà l'educació en alimentació com una tasca fonamental per a un futur més sostenible, saludable i inclusiu. A més, es realitzarà un taller infantil sobre desaprofitament alimentari, impartit per Too Good To Go, actuarà el grup Sigarrito i es complimentarà a assistents amb orxata i fartons.

Set instal·lacions efímeres

L'eix vertebral del festival Miradors de l'Horta és la seua aliança amb el disseny per a crear instal·lacions efímeres que es fusionen amb l'horta valenciana, permetent redescobrir-la des de dins i reflexionar des d'allí sobre qüestions diverses. Enguany, concretament, sobre l'actual model de producció i consum d'aliments.

En total, en aquesta tercera edició es compta amb set propostes creatives, l'autoria de les quals correspon a diferents estudis professionals, entre els quals es troba el liderat per Pepe Gimeno, Premi Nacional de Disseny 2020, en aliança amb Llebrer. La resta de participants són Badallar, Elsa Yranzo Food Design, Borealis, La Quarta Pell, Resta i alumnat de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Com en edicions anteriors, el procés de selecció de les propostes s'ha realitzat mitjançant una anomenada a projecte en col·laboració amb l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), tenint molt en compte valores com la sostenibilitat.

L'accés a totes les instal·lacions, amb o sense visita guiada, serà sempre lliure i gratuït.

La tercera edició de Miradors de l'Horta s'emmarca, al seu torn, en dues iniciatives destacades de la ciutat: la València *Disseny *Week, organitzada per l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), i el World Design Street Festival, organitzat per València Capital Mundial del Disseny 2022.