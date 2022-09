Tampoco habrá bou embolat en Paiporta. Después de Puçol renunciase a celebrar esta modalidad de festejo taurino, ahora son las peñas taurinas de Paiporta, L’Esquellot y La Vaqui, las que han renunciado a organizar las dos noches que tenían previstas para realizar bou embolat el último fin de semana de septiembre. La razón del suspenso es la misma: la imposibilidad de contratar un seguro ilimitado. La alta siniestralidad, unido a política de empresa al considerar el bou embolat maltrato animal, ha provocado que las compañías dejarán de ofrecer una cobertura ilimitada para el bou embolat y solo contrataban pólizas por un máximo de 24.000 euros. Es decir, el organizador, debería asumir cualquier coste sanitario o farmacéutico que excediera de esta prima en caso de cogida u otro percance. Además, estas compañías también tienen en cuenta la siniestralidad, y en Paiporta hubo una cogida mortal en 2018, que provocó la suspensión de los festejos taurinos hasta este año, cuando la alcaldía del PSPV autorizó de nuevo la ocupación de vía pública para este tipo de eventos pese a la negativa de su socio de gobierno, Compromís.

Una situación que se ha vuelto a dar cuando la peña L’Esquellot volvió a pedir al Ayuntamiento de Paiporta autorización para ocupar algunas calles situadas en el Polígono para celebrar dos días de bous, el viernes 30 de septiembre y el 1 de octubre, con dos bous embolats cada noche a partir de las 00.00 horas. Sin embargo, ahora solamente se soltarán vacas.

A diferencia de en otros municipios como Massamagrell, donde el ayuntamiento ha tenido que asumir el seguro para el bou embolat de las dos próximas semanas con una cobertura máxima de solo 24.000 euros, el consistorio de Paiporta se mantiene al margen y sólo concede la autorización para ocupar la vía pública, y son las peñas las que deben asumir ese sobrecoste, algo a lo que no están dispuestos, tal y como dice el presidente de la peña L’Esquellot, Luis Copi: “No tenemos capacidad económica para asumir cualquier sobrecoste y hemos decidido que lo mejor es no hacer bou embolat. Estuvimos cerca de cerrar un seguro ilimitado con una compañía, pero al estar en la lista de alta siniestralidad por el fallecido en 2018, nos dijeron finalmente que no podían”.

Nuevo rechazo de Compromís

Una de las razones que defienden las aseguradoras además de la siniestralidad es considerar el bou embolat como maltrato animal. Mismo argumento que han utilizado desde Compromís Paiporta para rechazar la celebración de festejos taurinos que se suspendieron cuando ellos ocupaban la alcaldía tras el fallecimiento de un recortador de Torrent en 2018. La alcaldesa socialista, Maribel Albalat, tiene potestad para autorizar el uso de la vía pública para realizar bous y así lo hizo cuando accedió a la alcaldía cumpliendo el pacto de gobierno con Compromís donde se repartían la vara de mando en la legislatura. Una decisión que no gustó a su socio de gobierno, que denunció que la alcaldesa tomase esta decisión de forma unipersonal, pese a que tenía competencia para ello. Esta semana, de nuevo, Compromís se opuso a la autorización de usar la vía pública por la peña l’Esquellot para realizar los bous, aunque la alcaldía volvió a concederla tal y como hizo en junio.