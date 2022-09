La falla Reis Catòlics de Silla ha denunciado públicamente a través de un comunicado en redes sociales los actos vandálicos que viene sufriendo estas dos últimas semanas, y que llegaron a su máxima expresión este pasado sábado cuando un globo de agua impactó sobre el equipo del DJ que estaba ofreciendo una discomóvil en la calle por motivo de la celebración del Mig Any.

Según relata el presidente de la comisión, Tomás Palomares, fue en torno a las 00:30 horas cuando un globo de agua impacto sobre el equipo del DJ Daniel Requejo, contratado por la comisión, provocando daños en la meza de mezclas y en el ordenador, “y por suerte no hubo daños personales porque debido al agua sobre los aparatos eléctricos, saltó la luz”, explica el directivo.

La comisión llamó a la Policía Local y a la Guardia Civil para denunciar los hechos, “pero nos recomendaron que antes de poner la denuncia hiciéramos una evaluación de daños y en eso estamos, porque el DJ como es lógico nos va a pedir responsabilidad y que paguemos los desperfectos. Y sobre todo, no queremos que este acto se quede impune, porque nos va a seguir pasando, y tampoco queremos que se produzcan conflictos”. Desde la comisión afirman que el globo vino desde uno de los balcones de las fincas de la calle, “pero no sabemos desde cuál exactamente”.

No es la primera vez que a esta comisión les lanzan objetos desde los balcones. Justo hace una semana, el 17 de septiembre, después de celebrar la proclamación de las nuevas falleras mayores Lara y Maia en el Multifuncional Carmen Valero, la comisión realizó una vino de honor en la calle, “y nos lanzaron un huevo que por suerte no impactó en ninguna de las falleras, pero estuvo cerca”.

Desde la comisión no entienden este comportamiento hacia una falla “muy tranquila”. “Apenas hacemos cuatro celebraciones al año en la calle y nunca sobrepasamos la 1:30 horas de la noche, y cuando hacemos los actos en el casal nunca ponemos música porque queremos ser respetuosos con el vecindario, y no entendemos porqué no lo son con nosotros”, señala Tomás. El presidente recuerda que también en fallas lanzaron pozales de agua sobre la carpa además de recibir comentarios negativos en redes sociales sobre la “famosa rotonda”, en alusión a una glorieta echa con vallas para proteger un socavón que se produjo en el asfalto tras la cremà y que debido al seguro tardó en repararse varios meses.

Ola de apoyo

El presidente de la Falla Reis Catòlics de Silla, Tomás Palomares, quiso agradecer todas las muestras de apoyo que están recibiendo desde que colgaron el comunicado, empezando desde la Junta Local de Silla, que también ha lanzado un comunicado, otra s comisiones, vecinos y también grupos políticos como Compromís.

El alcalde Vicente Zaragozá, por su parte, también se ha puesto en contacto con la comisión para darle su apoyo y advierte a los vándalos, “que se tienen herramientas legales para poder denunciar cualquier malestar, y no con este tipo de actos que son intolerables en un Estado de derecho”.