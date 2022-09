La 23a edició de la Fira Agrícola i Comercial de Meliana (FIMEL) va tancar les seues portes el diumenge amb la constatació "de la tornada a la normalitat en recuperar el recinte firal, amb tota la seua activitat i ambient, després de dos anys amb adaptacions i restriccions per la pandèmia".

Com va destacar l’alcalde Josep Riera: “Fimel de nou ha complit els objectius i hem de fer una valoració positiva. Així, els expositors han valorat que la fira ha tornat a ser el que ells esperaven i els ha servit per a tindre presència, donar-se a conéixer, fer clientela o vendre i exposar els seus productes".

D’altra banda, cal destacar l’afluència important de públic i visitants. "Si bé no s’ha arribat al màxim d’expositors, sí que hi ha hagut una presència destacada del comerç local, presència de comerços de la comarca, entitats locals i, per primera vegada, del Pactem Nord, que ha servit perquè quatre iniciatives emprenedores més tingueren el seu punt de presentació".

Pactem Nord es suma per primera vegada a l'esdeveniment i presenta quatre iniciatives emprenedores

La fira també ha tingut suport institucional, sobre tot en el dia de la inauguració. Així, l'alcalde del municipi, Josep Riera, destaca la presència del president de les Corts Valencianes, Enric Morera; el director general de Desenvolupament Rural, David Torres; o la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó.

FIMEL, d'altra banda, compta amb el suport de la Generalitat i de la Diputació i el patrocini de les empreses més importants del municipi, un fet que "demostra la confiança en aquest esdeveniment que és tota una referència a la comarca", afegeix el primer edil. De fet, diumenge passat també es va comptar amb la presència de la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, per a lliurar els cinc premis de la promoció del valencià en el comerç subvencionats per la Diputació de València. A més, cal destacar la presència de la DO Xufa de València, Turisme Carraixet i la Unió de Llauradors i Ramaders.

"Un projecte de poble i associatiu"

D’altra banda, la regidora de Foment Econòmic, Amparo Martí, vol ressaltar el següent: “Fimel és un projecte de poble que involucra tot el nostre teixit econòmic i associatiu i que requereix un esforç econòmic i de treball importants”.

En aquest sentit, cal destacar la implicació dels diferents departaments de l’ajuntament amb l’Agència de Foment Econòmic al capdavant i, molt especialment, de les altres dos entitats fundadores, l’Associació de Comerciants i Professionals de Meliana (MAC) i del Consell Agrari Municipal.

"Hem recuperat la il·lusió que ens ha de motivar perquè, en l’edició de l’any que ve, participen més comerços associats" Josep Maria Puchades - President de la MAC

En la cloenda, el president de la MAC, Josep Maria Puchades va ressaltar: “Hem fet una bona fira i hem recuperat la il·lusió que ens ha de motivar perquè, en l’edició de l’any que ve, participen més comerços associats”.

Eixe va ser un dels comentaris de la cloenda, posar-se a treballar ja per a l’edició del 2023 amb la voluntat de millorar aquells aspectes que, amb l’experiència d’enguany, es poden millorar i, així, continuar fent créixer la fira. I com comentava l’alcalde en la cloenda: “ha de ser l’assaig de la celebració del 25é aniversari de la fira que tindrà lloc en el 2024”.