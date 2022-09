El mes de setembre de 1979 vaig veure desfilar les primeres comparses de moros i cristians pel carrer Major d’Alaquàs. Aquella era una novetat festiva i sorprenent dintre d’unes celebracions clàssiques dedicades a la Mare de Déu de l’Olivar i al Crist de la Bona Mort. Des d’aquell dia, cada any, m’he deixat portat pels encants de les desfilades de comparses que han sabut atraure, pels carrers del poble, a una audiència d’espectadors entregats que gaudeixen de la memòria de persones que el pas del temps ha difuminat.

Els rituals, les celebracions, les desfilades, els parlaments, les lluites pactades..., són en realitat una oportunitat per comunicar-se les persones que participen. La festa és el paisatge selectiu on es mostra cada ànima; ella ens permet a cadascú elegir les expressions personals o artístiques, una mena de paraules, per expressar l’alegria i la seguretat de trobar-se junts. Participar en la mateixa filada, vestir semblant gel.laba; organitzar cada any les representacions festives, té implicacions socials, polítiques i culturals que no es deuen descuidar. Significa també formar part d’una aventura emocional que va més enllà dels aspectes més tradicionals de la pura diversió. A més, la riquesa de les manifestacions joioses ennobleixen l’espai públic on vivim. Les tradicions festives, encara que siguen recents, són afirmacions sentimentals i visuals de la nostra vida, de la nostra reputació; són un tresor; és el que tenim i volem tindre.

Prioritat al grup

I en el teatre atractiu on es comuniquen els missatges festius es dona prioritat al grup. El conjunt de persones que organitzen la festa són la veritat, la bellesa, que conforma l’amistat. I ens adonem des del primer moment que allò que un observador poc ensenyat li podria semblar artifici, no ho és. El grup ofereix la representació sentimental i visual perfecta de la integració, de l’acompanyament, de la lluita contra la soledat.

Soc dels que pensa que gaudir és el que dona ple sentit a l’existència; per això, m’agrada veure les places i carrers del poble plens d’amics i amigues sopant a la porta de les cases, parlant, somrients; saludant i sent saludats pels que passen; uns amb gel·labes; altres, amb camises amb els noms de les filades o les penyes; les taules amb menjar acabat de preparar pels membres dels col·lectius. M’entusiasma que els carrers del poble es converteixen durant dies i dies en escenaris pedagògics de les trobades d’amistat.

Crear manifestacions noves

Tenim segles de regles i tradicions. Cada any, quan ve el mes de setembre, celebrem herències d’originalitats festives d’altres moments..., i ens agrada també crear manifestacions noves. Sabem que prompte passaran a ser singulars, es buscaran amb avidesa; es convertiran en pròpies..., en «festes de tota la vida». Perquè no?

Sopars, com el de la Nit de l’Olla, ensenyen el caràcter i la solidesa dels centenars de persones que formen part dels Moros i Cristians Perolers. Deixar a les nostres filles i fills reunions festives i tolerants que afavoreixen les igualtats els fa participar en il·lusions de noves històries intel·lectuals. Una batalla que no és una batalla; uns trabucs que solament fan soroll; uns vestits que no són uniformes militars..., i els parlaments, els pactes, els acords, la pau, els sopars, el somriure de totes les persones..., poden aportar molta llum sobre l’obsequi que representa l’amistat entre tots.

Moltes gràcies, Moros i Cristians Perolers. La reunió festiva no és solament una prova d’amistat; és l’amistat en ella mateixa.