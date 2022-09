Vivimos en medio de una gran mentira, la de la promesa del crecimiento sin límites en un planeta con recursos finitos. El espejismo de una sociedad y una economía dopada por el petróleo que en nombre del capitalismo, ha quemado la mayoría de las reservas mundiales de hidrocarburos en tan solo 150 años.

Y es que una buena parte de la comunidad científica alerta que posiblemente ya hemos sobrepasado el pico del petróleo, es decir el momento en que la cantidad de petróleo fácilmente disponible decaiga de manera irreversible y que la cantidad que quede sea tan inaccesible que sencillamente los costes de extracción lo haga inviable.

A la irrupción de la crisis energética se le suma la imparable escalada de la crisis ambiental , porque no olvidemos que la “quema” de esos hidrocarburos ha acelerado el cambio climático. Existen modelos científicos que hablan de una subida de las temperaturas de hasta 3 grados durante este siglo. Un panorama que más allá de convertir a Picanya en primera línea de playa nos va a complicar bastante la vida, a tus hijos mucho más.

Y es que posiblemente el pasado verano ha sido el más fresquito que volverás a pasar en tu existencia. Ante este horizonte es necesario replantearse un cambio, DECRECER. No, no se trata de volver a las cavernas, es acometer una transformación económica , productiva y social que ponga la vida en el centro, un sistema donde el reparto del trabajo y la riqueza sea real y reparador. La resistencia al cambio será variada, en los próximos tiempos palabras como nuclear, fracking o eco estarán de moda, pero no serán más que intentos desesperados por perpetuar un sistema que nos lleva al colapso.

También dirán que todo esto es ideología, pero la realidad es que más bien va de supervivencia. La energía nuclear produce residuos muy difíciles de gestionar, el fracking no es rentable y es un desastre ecológico, y las energías renovables son una solución, pero insuficientes si la idea es mantener nuestro ritmo actual de vida.

Por ello hablar de políticas de movilidad obviando todo esto es un error. Sería conveniente afrontar la problemática con una visión holística teniendo en cuenta cómo, dónde y por qué nos movemos. Si alguna vez pensamos que la solución era la producción masiva del coche eléctrico nos engañaron. Consume recursos que no tenemos, contamina igual, la energía sale de algún sitio, y sigue usurpando el espacio público.

Mejor aceptar que en un futuro cercano, no habrá tanto vehículos y la solución pasará por compartir, el transporte público y los medios de transportes activos, pero por encima de todo ganarán importancia principios como la proximidad y lo colectivo. Llegados a este punto, el debate no es si decrecer o no, más bien es como lo haremos sin dejar a nadie atrás, desdeñando los valores consumistas e individualistas y abriendo los brazos a los valores cooperativos, a la igualdad, la equidad y la justicia social.