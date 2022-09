La mobilitat té diversos nivells: quan anem a València a estudiar o a un poble de la contornada a treballar, però també quan anem a la merceria del cantó a comprar uns botons. En totes necessitem millorar.

En la distància curta la mobilitat té molt (de manca) d’accessibilitat i (d’eliminació) de barreres arquitectòniques. Si bé l’última intervenció en l’avinguda de Camí Nou ha millorat este eix principal de Xirivella, encara queda molt per fer. En estos pressupostos, aprovats amb el suport i les aportacions de Compromís, s’ha posat en marxa la redacció dels plans directors d’accessibilitat que prioritzaran i ordenaran les futures intervencions. Però, fem ja tard!

En la proximitat és de major importància la pacificació del trànsit. Xirivella va ser pionera fa 20 anys amb el projecte de ciutat 30. Un projecte que ens va fer ciutat sense semàfors, que ha cridat l’atenció de la premsa internacional i que ha reduït els accidents. Una mesura molt valenta en aquell moment que contrasta amb la campanya desllavassada i descontextualitzada de 20 anys de ciutat 30 llançada ara pel PSOE.

En la distància llarga toca parlar de la connexió amb els pobles del voltant. El Pla de Mobilitat Metropolitana de València, PMoMe, defineix les línies estratègiques per a les pròximes dècades de la mobilitat de València ciutat i voltants. La seua publicació, poc abans de l’estiu, deixava només l’agost per presentar millores. Des de Compromís hem treballat dur per defendre els interessos de Xirivella i hem presentant diverses al·legacions. Hem demanat un pont de vianants i ciclistes digne en l’entrada de València des de Xirivella, també una visió coordinada i compartida de totes les administracions que no pose en perill la futura arribada del metro.

El govern de Xirivella perd novament l’oportunitat per reivindicar el llegat de 20 anys de ciutat 30, per avançar cap a una ciutat més amable, per reclamar un millor transport públic i infraestructures que permeten una mobilitat més sostenible que fomente el caminar, la bici i el patinet. És necessari permeabilitzar una estructura tan dura com la V30.

Des del principi de la legislatura hem demanat a l’equip de govern un posicionament clar sobre les infraestructures que tornen a amenaçar a Xirivella i que el govern municipal liderara les reivindicacions de mobilitat, també de cara al PMoMe. Lamentablement encara estem a l’espera que ens expliquen quines al·legacions s’han presentat al PMoMe i la línia en què vol treballar l’equip de govern.

La regidoria de mobilitat (Podem) falla de nou presentant una setmana de mobilitat de caràcter lúdic, sense cap referència mínima a les millores que necessitem que s’incloguen en el PMoME. Per la seua banda, la valentia del PSOE de fa 20 anys contrasta amb la covardia irresponsable actual: sí incondicional a l’ampliació del port i la V-30, donant per bones les molèsties que encara patirem més la gent de Xirivella.

Per això diem: Xirivella 20 anys de ciutat 30 sense pena ni glòria.