Alaquàs reflexiona al voltant de l'obra crítica de Núria Fernández

El Castell d'Alaquàs va acollir un col·loqui sobre l'exposició "Evolució" de l'artista torrentina Núria Fernández i el significat de la seua obra. A més de la pintora, van assistir a l'acte, celebrat a la sala Xemeneia del palau, el regidor de Cultura, Fran Evangelista i el comissari de la mostra, Carlos Gómez.

En la xarrada es va aprofundir sobre l'esperit crític d'aquesta exposició i els valors que promou i es va donar la participació al públic assistent, que es va mostrar interessat per aquesta proposta artística, que es pot visitar al monument històric fins al 22 d'octubre. Cada obra té un codi QR amb el qual les persones visitants poden conèixer el que hi ha darrere de les creacions.

"Evolució" és una reflexió sobre l'evolució de l'ésser humà i la seua interferència amb la naturalesa i està formada per una sèrie d'obres que construeixen un discurs propi, pretenent que les i els visitants experimenten algun tipus d'emoció amb la qual promoure un pensament crític sobre les nostres motivacions, preferències i accions que ens han portat al punt on ens trobem. "És sobretot un crit a la societat per tal de fer reflexionar la ciutadania de l’acció que ha tingut la humanitat pel que fa al medi ambient i adonar-se de l’alerta que estem patint", explica l'organització.